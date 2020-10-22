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Gündem FETÖ'cü firari Hakan Şükür'e şok! Babası için istenen ceza belli oldu
Gündem

FETÖ'cü firari Hakan Şükür'e şok! Babası için istenen ceza belli oldu

FETÖ üyeliği nedeniyle firari durumda olan eski futbolcu Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün yargılandığı davada Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma planlandığı gibi gerçekleşti. Son duruşmadan alınan bilgiye göre Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün 15 yıla kadar hapsi istendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 14:05:00 -
FETÖ'cü firari Hakan Şükür'e şok! Babası için istenen ceza belli oldu

Sakarya'da, eski futbolcu ve milletvekili FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması gerçekleştirildi. Görülmesine devam edilen davada Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi'ne Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür katılmazken avukatları hakim karşısındaki yerini aldı. Savcılık esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Duruşmaya katılmadı

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde planlandığı gibi bugün gerçekleşen FETÖ davası duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Selmet Şükür katılmazken, avukatları hazır bulundu. FETÖ'den Amerika'ya firar eden Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür için istenen ceza da belli oldu.

Silahlı terör örgütüne yardım suçundan

Davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı tüm dava dosyası kapsamına göre sanık Selmet Şükür'ün FETÖ/PDY'ye yardım etme suçu işlediğinin anlaşıldığını ifade ederek, sanığın "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 1 yıl 13 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz alan sanık avukatları, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre istedi.

Ek süre istediler duruşmada ertelendi

Sanık ve avukatlarına mütalaayı inceleyip esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, verdiği son dakika kararıyla duruşmayı Aralık ayına erteledi.

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