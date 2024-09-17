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Gündem FETÖ’cü firari hainler sahiplerine Türkiye’yi şikayete devam ediyor!
Gündem

FETÖ’cü firari hainler sahiplerine Türkiye’yi şikayete devam ediyor!

Yeniakit Publisher
2024-09-17 18:55:00 -
FETÖ’cü firari hainler sahiplerine Türkiye’yi şikayete devam ediyor!

Türkiye’yi ele geçirmek üzere 15 Temmuz 2016’da darbe girişiminde bulunan, ancak başarılı olamayınca soluğu dışarıdaki sahiplerinin yanında alan FETÖ’cüler, gittikleri yerlerden de Türkiye’ye ihanet etmeye devam ediyor.

FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesinin New York Büro Şefi ve İngilizce baskısı Today’s Zaman’ın Eski Ankara Temsilcisi firari FETÖ’cü Abdullah Bozkurt, PKK’dan desteğini esirgemeyen İsveç’in fonlarıyla kurduğu “Nordic Monitor” adlı internet sitesinde yayınladığı haberde, Bosna Hersek’e TB2 SİHA satılmasının, Sırbistan’ı çevreleme tehlikesine neden olacağını yazdı.

Arnavutluk, Romanya ve Kosova'dan sonra dost ve kardeş ülke Bosna Hersek’in de Türk SİHA’ları satın alması, Türkiye’nin bilinen düşmanlarından önce FETÖ’cü hainleri rahatsız etti.

İsveç fonlarıyla kurduğu Nordic Monitor adlı sitede konuya yer veren Abdullah Bozkurt, sosyal medyadan da TB2 fotoğrafı eşliğinde yaptığı paylaşımda, “Ankara'nın Bosna'ya satışının ardından Sırbistan Türk İHA'larıyla çevrili olacak” diye yazdı.

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