0553 313 94 23

FETÖ'cü eski savcı tahliye edildi

FETÖ'nün "Selam Tevhid" davasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklar Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de yer aldığı 15'i tutuklu, 16'sı firari 89 sanığın yargılandığı davada, aralarında Gültekin Avcı'nın da bulunduğu 3 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

13 Eylül 2019 Cuma 17:30
FETÖ'cü eski savcı tahliye edildi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar ve taraf avukatlarının talepleri alındı.

Talepleri karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Erkan Ünal, Gafur Ataç, Kürşat Durmuş, Mehmet Işık, Muhammed Kaya, Oğuzhan Ceylan, Osman Özgür Açıkgöz, Ömer Köse, Selman Yuyucu, Yurt Atayün, Muhammed Ercan, Oktay Bulduk'un tutuklama sebebi ve şartlarında, lehine bu aşamada değişiklik meydana gelmemesini, kaçma şüphesi, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yeterli olmayışını dikkate alarak, bu hallerinin devamına karar verdi.

Adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Gültekin Avcı ve Ensar Doğan'ın tutuklukta geçirdiği süreyi, sanık Ramazan Candan'ın ise mevcut delil durumunu dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Heyet, adli kontrol şartları kapsamında, yurt dışına çıkış yasağı koyduğu sanıklara karakolda haftada bir imza atma yükümlülüğü getirdi.

Sanıklar Fetullah Gülen ve Emre Uslu hakkında çıkarılan gıyabi tutukluluk kararının da devamını kararlaştıran heyet, aralarında eski emniyet müdürü Serdar Bayraktutan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmalarına yönelik çıkarılan yakalama kararının devamına ve infazlarının beklenilmesine hükmetti.

Dosya birleştirilmişti

Heyet, sanık savunmalarına devam edilmek üzere duruşmayı 17 Eylül'e erteledi. Bu arada duruşmanın belli aralıklarla ay sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan bu dava kapsamında tutuklu yargılanan Gültekin Avcı, 9 Haziran 2016 yılında tahliye edilmişti. FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 1 Ağustos 2016'da hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 26 Ağustos 2016'da İzmir'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan eski savcı avukat Gültekin Avcı hakkında yeni bir iddianame hazırlanmıştı. İddianameyi kabul eden İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi dava dosyasının tutuksuz yargılandığı "Selam Tevhid" dosyasıyla birleştirilmesine karar vermişti.

Süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan 10 bin 529 sayfalık iddianamede, aralarında firari sanıklar Fetullah Gülen, Emre Uslu ile eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse ve muvazzaf subayların da bulunduğu 122 sanık yer alıyor.

İddianamede, 122 sanığın ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor. İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, dönemin bazı bakanları, dönemin MİT Müsteşarı, üst düzey siyasi parti temsilcileri, gazeteciler ve kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 968 kişi müşteki olarak yer alıyor.

Mahkeme heyeti, davanın 3. duruşmasında, CMK'nin 182. maddesindeki "Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde, duruşmanın bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir." hükmü uyarınca, tüm duruşmaların kapalı yapılmasına karar vermişti.

Davanın 18 Mart'taki duruşmasında ise aralarında Fetullah Gülen, Emre Uslu ile tutuklu yargılanan 23 muvazzaf askerin de bulunduğu 44 sanık hakkındaki dosyanın ayrılarak, Adana ve Hatay'da MİT'e ait tırların durdurulması olayına ilişkin Yargıtay 16. Ceza Dairesindeki dava dosyasıyla birleştirilmesine hükmedilmişti.

Firari sanıklar Gülen ve Uslu hakkındaki dosyanın, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin suçları kapsadığı gerekçesiyle Yargıtay'a gönderildiği, diğer suçlar yönünden yargılamanın ise İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiği belirtilmişti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:30
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Hatay
  4. Adana
  5. Erkan Ünal
  6. Gafur Ataç
  7. Kürşat Durmuş
  8. Mehmet Işık
  9. Muhammed Kaya
  10. Oğuzhan Ceylan
  11. Osman Özgür Açıkgöz
  12. Ömer Köse
  13. Selman Yuyucu
  14. Yurt Atayün
  15. Muhammed Ercan
  16. Oktay Bulduk
  17. Gültekin Avcı
  18. FETÖ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırşehirli öğrenciler Rektör Turgut ile bir araya geldi
    1. Kırşehirli öğrenciler Rektör Turgut..
    2. İspanya Avustralya basket maçı kaç kaç..
    3. Cuma namazı sonrası aşure ikramı edildi
    4. 14 ilde DEAŞ ve HTŞ operasyonu: 38..
    5. Dini nikahlı karısını öldüren zanlı..
    6. Halk Ekmek'teki zammın ardından..
    7. Şenol Güneş, Avrupa'da 4 karşılaşma..
    8. Benyamin Netanyahu'dan Gazze'ye kritik..
    9. Malatya’da yerli üretim ‘Dila..
    10. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü..
    11. Yunanistan'da 4.4 büyüklüğünde deprem..
    12. Manisa’da yıldırım düşen ev alev alev..
    13. Cumhurbaşkanlığınca 7 ilde aşure..
    14. Milli motosikletçi Can Öncü kaza..
    15. Teröristlerin katlettiği köylülerden..
    16. Beklenmedik sürpriz! SU-35 savaş uçağı..
    17. Gölde kaybolan işçiye 3. günde..
    18. Fas'ta sel felaketinin neden olduğu..
    19. Silahları fidanın köküne saklayan kişi..
    20. Adana'da ortalık fena karıştı! Polis..
    21. İBB'de torpil skandalı! Bir kişiye 3..
    22. Taliban Heyeti: ABD ile gerekirse yüz..
    23. Bursa'da kestiği ağacın dalı canından..
    24. Lavabo kokusu giderici doğal çözüm!
    25. AKİB'in ihracatı 8 milyar doları geçti
    26. Rusya'dan Türkiye açıklaması: Taslak..
    27. Domuz bağıyla bağlanan kadını polis..
    28. Kaçak silahları fidanın köküne..
    29. Darbeye kadar FETÖ'yü savundu, şimdi..
    30. Ziraat Bankası kredi faizlerini indirdi
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi