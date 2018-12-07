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FETÖ'cü eski asker Çanakkale'de yakalandı

TSK'den ihraç edilen ve hakkında gözaltı kararı bulunan FETÖ'cü eski askeri personel, Çanakkale'nin Biga ilçesinde yakalandı.

07 Aralık 2018 Cuma 16:13
FETÖ'cü eski asker Çanakkale'de yakalandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, TSK'den ihraç edilen ve hakkında gözaltı kararı bulunan eski askeri personel E.C. (28) jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen E.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Biga ilçe merkezinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmiş ve hakkında araması bulunan E.C. saklandığı bir evde yakaladı. Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi E.C. ifadesi alınmak üzere jandarma'ya götürüldü. E.C. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanaracak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:13
  1. FETÖ/PDY soruşturması
  2. FETÖ'cü eski asker
  3. Çanakkale
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  5. FETÖ operasyonu

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