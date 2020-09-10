FETÖ'cü eski Albay'dan alçak tehdit!

Vatan hainliğinden yargılanan FETÖ'cü darbeciler, pişkinlikleri ile 'pes' dedirtiyor.

Yüzleri de kızarmıyor!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili dava sürüyor.

475 sanıklı davada savunma yapan eski albay Ali Durmuş, alçak bir tehditte bulundu.

Durmuş, müşteki avukatları ile darbe girişimi yargılamalarını yapan hakimlerin yakın zamanda yargılanacaklarını ileri sürdü.

FETÖ'cü hain, 'bu maçın burada bitmeyeceği ve son gülenin iyi güleceği' şeklinde küstah iddialarda bulundu.

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya bugün devam edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, davayı Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda gördü. Duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı.

79 kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istenilen dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı eski kurmay albay FETÖ'cü hain Ali Durmuş, dün başladığı esasa ilişkin savunmasını tamamladı.

FETÖ'cü Durmuş, Akıncı Üssü lojman nizamiyesinin önünde darbecilerin şehit ettiği vatandaşların otopsi raporlarında eksiklikler olduğunu öne sürerek onları şehit eden ateşli silahların balistik incelemesinin yapılmadığını savundu.

Soruşturmanın eksik yapılduğını ileri süren FETÖ'cü, bu nedenle sivillerin kimler tarafından vurulduğunun anlaşılmadığını, bu nedenle ölümlerden sorumlu tutulamayacaklarını iddia ederek 'pes' dedirtti.

Darbe girişimine karşı mücadele eden vatandaşların beraberinde bazı üst düzey askerleri hedef alan FETÖ'cü hain Durmuş, bunların 15 Temmuz'u önceden bildiğini öne sürdü.

Hain darbe girişiminin karanlıkta kalan yönlerinin bulunduğunu, bunlardan birinin de kahraman Astsubay Ömer Halisdemir tarafından etkisiz hale getirilen darbeci tuğgeneral Semih Terzi'nin ölümü olduğunu iddia eden Durmuş, Semih Terzi'nin vurulduktan sonra hastaneye götürüldüğünü, ertesi gün yatağında oturduğunu, konuştuğunu ve sonra öldürüldüğünü iddia etti.

FETÖ'cüden alçak tehdit!

Savunması boyunca mahkeme heyeti ve duruşma savcısına ağır eleştirilerde bulunan FETÖ'cü hain, müşteki avukatları ile darbe girişimi yargılamalarını yapan hakimlerin yakın zamanda yargılanacaklarını iddia etti. 'Bu maçın burada bitmeyeceğini savunan Durmuş, son gülenin iyi güleceğini öne sürdü.

Duruşmaya, yarın devam edileceği bildirildi.