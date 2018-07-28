FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...

ABD'de yaşayan FETÖ'cü terörist Emre Uslu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) son dönemlerdeki başarılı yurtduşı operasyonlarından epey korkmuş gözüküyor. Terörist Uslu, sosyal medya platformu twitter üzerinden örgüt üyelerini opersayonlara ve kaçırılmalara karşı uyardı. Uslu'nun bu paylaşımları, FETÖ'cülerin derin korku içinde olduklarını gözler önüne serdi.

İşte Uslu'nun o tweetleri...