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FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...

Firari FETÖ'cü terörist Emre Uslu, tüm örgüt üyelerini MİT operasyonlarına karşı Twitter üzerinden uyardı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 12:36
FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...

ABD'de yaşayan FETÖ'cü terörist Emre Uslu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) son dönemlerdeki başarılı yurtduşı operasyonlarından epey korkmuş gözüküyor. Terörist Uslu, sosyal medya platformu twitter üzerinden örgüt üyelerini opersayonlara ve kaçırılmalara karşı uyardı. Uslu'nun bu paylaşımları, FETÖ'cülerin derin korku içinde olduklarını gözler önüne serdi. 

İşte Uslu'nun o tweetleri...

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 12:36
  1. FETÖ üyesi
  2. Emre Uslu
  3. Terörist
  4. Twitter
  5. Uyarı

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 7 sa önce
    Beter Olun. Erememiş Ussuz. Sıra, Sanada Gelecek. Hiç Şüphesiz ki. Ayrıca, Evet, Eski Türkiye, Yok. Hepinizin Canına Okuyacak Bir Türkiye Var. Hiç Şüphesiz. Çöpe Atılacak Çürük Elmalarda Sizsiniz.
  • Yusuf Yusuf NeYusuf Yusuf Ne1 sa önce
    Bre müslüman geçinen cahiller peygamber ismini böyle birşeye nasıl kullanırsınız. Ey ALLAH'TAN korkmaz kuldan utanmazlar. Dilerim hesap gününde Yusuf aleyhisselam sizden davacı olur.
  • AdemAdem3 sa önce
    Hz YUSUF Aleyhisselam PEYGAMBERE SİZCE FARKINA VARMADAN HAKSIZLIK ETMİYORMUSUNUZ?
  • Zafer61Zafer617 sa önce
    Bu kadar tavsiyeler yapıp kendini ve avanelerini ödlek bir tavuk gibi kıç korkusuyla açık cezaevindeymiş gibi koşullandıracağına gel YENİ TÜRKİYE adam gibi yargılanıp kendi ülkende adam gibi cezanı çek ...Adam değilsen o başka.
  • SinanSinan7 sa önce
    One day you gonna screw up and that's the day they gonna get you, good luck sleeping
  • SelimSelim3 sa önce
    bu itin ödü koptuysa yakında bu şrefsizi de paketlerler demekki bunun gibi vatan haini piçlere uyku yok. her an paketleneceği korkusu ile gece yatağına etsin şerefsiz.
  • saddisaddi47 dk önce
    şu köpeği biri gebertsin.
  • YusufYusuf6 sa önce
    Yusuf peygamberin ismini saçma sapan sokak ağzında kullanmayın.
  • selim akılselim akıl2 sa önce
    YUSUF değil. Doğrusu YUSUFCUK.
  • MuhsinMuhsin6 sa önce
    Allah seni helak etsin pis domuz. Fetonun iç çamaşırını koklama fazla beynin uçmuş
  • Yavuz Selim Yavuz Selim 6 sa önce
    Bunun MIT tarafından kaçırılmasına karşıyım! MIT uygun bir yerde ve zamanda kafasına 2 kurşun sıksın ve kim vurduya gitsin bu ve gibileri. Niye ülkemizde birde bunları besleyelim ki?
  • HhtHht7 sa önce
    Tam bir .... çocuğusun.Senin gibi vatan haini olup vatansız Amerikan köpeği olacağına gelip ülkende hapis yatmak daha onurludur.Vatanınızı 3 kuruş menfaate sattınız i....eler
  • HülyaHülya7 sa önce
    İlaveten ,boynunuzdaki tasmaları tutanları,sıkı sıkı tenbihleyin gevşetmesinler.
  • NurNur7 sa önce
    Haydut sensin kanguru tepene binecek tc senin maşa
  • Yunus16Yunus166 sa önce
    TEKRAR SÖYLÜYORUM BU AMERİKAN ÇOCUĞU VATAN HAİNİ CIA BESLEMESİNİ GETİRENE 1000TL VERECEĞİM. ADRESİM YERİM YURDUM BELLİ. İMKANIM BU KADAR, MADDİ İMKANIM OLSA YÜZBİN TL BAŞINA ÖDÜL KOYARDIM. ZENGİN VATANSEVER İŞ ADAMLARI NEREDE?
  • CihangirCihangir7 sa önce
    Adam gibi direnmekmiş. It gibi öleceksiniz. Sokak köpekleri gibi yersiz yurtsuz.
  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu6 sa önce
    HADİ DİYELİM ON MİLYON İNSAN SİZİN GÖRDÜĞÜNÜZÜ GÖRMEDİ ON BEŞ MİLYON GÖRMEDİ YİRMİ MİLYON GÖRMEDİ BU YİRMİ ALTI BUÇUK MİLYON İNSANDAMI GÖRMEDİ SİZİN DEDİKLERİNİZİ BU NE MANTIKSIZLIK BU NE İNAT BU NE BİÇİM SAPKIN FİKİRLİ İNSANLARSINIZ BU VATANA BU MÜSLÜMAN TÜRKEVALLAHİ SİZİN YAPTIĞINIZ VE FETÖNÜN YAPTIRDIĞININ BİNDE BİRİNİ ALLAHCC GÖSTERMESİN REİS DÜŞÜNSE İNANIN EN ÖNCE KARŞISINA BİZLER ÇIKARIZ SİZLERİN İNSANLIĞA VE İSALAMA DOLAYISI İLE MÜSLÜMAN TÜRKE VE ÜLKEMİZE VERDİĞİNİZ ZARARI KİMSE VERMEZDİ ALLAHCC BUNUN HESABINI HEM BURD HEMDE AHİRETTE İNŞAALLAH SORAR.
  • BayramBayram7 sa önce
    ...Mübarek bir peygamberin ismini:bu vaziyette anmak.Her ne kadar eş anlamlı olarak argo dile yerleşse bile.Lütfen dikkat......
  • MİLLİMİLLİ7 sa önce
    hala allahtan imandan bahsediyor şerefsiz amerikanın israilin uşa köpeği olmuşlar bide dini kullanıyolar kiliseye gitmeye başladınız sizde kimin uşa oldunuz belli oldu milleti artık kandıramazsınız kendişniz lüks yaşıyonuz peşinize taktınız binlerce insanları mağdur ettiniz yazık millet içerde sonra hz yusuf diyonuz gelinde siz yusuf olunadamsanız
  • cemcem6 sa önce
    dünkü moğolistan olayı noldu ? geldi geliyor gelecek diyorlardı ? eli boş mu döndüler
  • Yuh sizeYuh size2 sa önce
    Ne mal olduğunuz belli değil yusuf yusuf diye başlık mı olur yusuf ismi size hiç birsey ifade etmiyor mu
  • VatanVatan1 sa önce
    Siz milletimizin vicdaninda zaten muflis ve zavallilarsiniz.Akli olanlari kacirdilar kendilerini salak yerine konulanlar ise hapishanede size “dua” ediyorlar.Alaah belamizi verdi emreninde belasini verecek diye!Ajan pion parcasi!
  • BOYKOTT CHDPKKBOYKOTT CHDPKK6 sa önce
    Emre dünya zanettigin gibi okadar büyük degil..gün gelir seninde kuyruguna basilir..hehe ozaman inlemeni zevkle dinleyecegim..hehe..kancik köpeksin SEN!!!
  • SERIPSERIP6 sa önce
    EMRE USLU KICINI IYI YAGLA YAKINDA KARA KAZIGA OTURACAKSINNASIL DAHA SIMDIDEN HEYECANLANDIN DEGILMI KARA KAZIGA USLU USLU OTURACAKSIN.
  • Ali Aksoy Ali Aksoy 6 sa önce
    Yaptığınız hâinlik yanınıza kâr kalacağınmı sannediyorsunuz.elbette döktüğünüz kanın bedelini ödeyeceksiniz.
  • DinarlıDinarlı6 sa önce
    Korkunun ecele bir faydası yok....
  • AkifAkif7 sa önce
    Senın gıbı fetoculerın Başına çuval geçip getirileceğin gün yakındır Insallah
  • Yunus16Yunus166 sa önce
    BU HAİNİ GETİREN MİT ÇALIŞANI MEMURA EMEKLİ MAAŞIMIN 1/ 3 ÜNÜ 1000TL VERECEĞİM HELAL OLSUN.
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