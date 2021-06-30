FETÖ'cü Emre Uslu ile Uğur Dündar arasındaki kavga alevlendi! 'Sen azılı bir hainsin'

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Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in öne sürdüğü iddialar, FETÖ firarisi Emre Uslu ile laikçilerin 'Duayen' sıfatını taktığı Sözcü yazarı Uğur Dündar'ı birbirine düşürdü.

'Uğur Dündar bilgi hırsızıdır'

Önceki akşam twitter hesabından bir paylaşımda bulunan FETÖ'cü Uslu, "Uğur Dündar geçen gün benim bulup çıkardığım Paramount Hotel'in Singapur’a satıldı bilgisini çalmıştı. Bugün de İmdat Öner’in bulup çıkardığı bilgiyi çalmış. Bilgi çalan ile mal çalan arasında temelde hiç bir fark yoktur. Uğur Dündar bilgi hırsızıdır. Şimdiye kadar kimse bu netlikte söyleyemediği için gemisini yürüttü. Hırsıza hırsız deyin kardeşim. Geçen de benim Paramount Hotel ile ilgili ortaya çıkardığım bilgileri çalmış satıyordu." demişti.

'Sen azılı bir hainsin'

FETÖ'cü Uslu'nun mesajına bugün cevap veren Dündar, "Vatanını CIA'ya satan, yüzlerce masum insanın şehit düşmesine sebep olan FETÖ'cü alçak. Sen kim, millete ahlak dersi vermek kim? Sen azılı bir hainsin, hain..." dedi.

'Başkasının bulduğu bilgiye çöküp dürüstlük dersi veriyor'

FETÖ'cü Emre Uslu, Uğur Dündar'ın mesajına şöyle cevap verdi: "Başkasının bulup çıkardığı bilgiye çöküp, kendi bulmuş gibi kullanarak TV'lerde AKP’nin mala çöktüğünü anlatıp dürüstlük dersi veriyor ve duayen gazeteci muamelesi görüyor. Sonra halk CHP’ye niye oy vermiyor? Halk kendi hırsızını öteki hırsıza tercih ediyor da ondan. Farkınız ne?"

Kardeşi Yılmaz Özdil ile de birbirine girmişti

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili iddialarından sonra, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Uğur Dündar'ı hedef alarak Artı 1 Tv'nin Korkmaz'ın desteği ile kurulduğunu söylemişti. Özdil'in ifadelerinden sonra Halk Tv canlı yayınında adeta cinnet geçiren Dündar ise Özdil için, "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır." demişti.