Ormanın hazinesi… Hem zengin oldular hem şifa dağıttılar!

Türkiye'nin ıhlamur deposu Karacabey Ormanlarındaki gizli hazine hem köylüleri zengin ediyor hem de başta Türkiye olmak üzere dünyaya şifa dağıtıyor. Zorlu ama kazançlı mesai metrelerce yükseklikte başlarken bu özel coğrafyadaki ağaçlardan tamamen doğal yollarla elde edilen yüksek kaliteli ıhlamur çiçekleri, kendine has yoğun aroması ve kalitesi sayesinde hem iç piyasadaki aktarlardan hem de bitkisel ilaç ve ürün sektöründen çok yoğun bir talep görüyor.