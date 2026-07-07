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Ormanın hazinesi… Hem zengin oldular hem şifa dağıttılar!

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Ormanın hazinesi… Hem zengin oldular hem şifa dağıttılar!

Türkiye'nin ıhlamur deposu Karacabey Ormanlarındaki gizli hazine hem köylüleri zengin ediyor hem de başta Türkiye olmak üzere dünyaya şifa dağıtıyor. Zorlu ama kazançlı mesai metrelerce yükseklikte başlarken bu özel coğrafyadaki ağaçlardan tamamen doğal yollarla elde edilen yüksek kaliteli ıhlamur çiçekleri, kendine has yoğun aroması ve kalitesi sayesinde hem iç piyasadaki aktarlardan hem de bitkisel ilaç ve ürün sektöründen çok yoğun bir talep görüyor.

#1
Foto - Ormanın hazinesi… Hem zengin oldular hem şifa dağıttılar!

Haziran ayının ilk haftasında başlayıp temmuz ayının ortalarına kadar devam eden bu hummalı çalışma kırsal kalkınma için hayati bir öneme sahip. Karacabey; Boğazköy, Bayramdere, Ekmekçi, Kurşunlu, Güngörmez, Örencik, Malkara ve Yeniköy çevrelerini saran devasa doğal ıhlamur ormanlarıyla ülkemizin bu alandaki en stratejik bölgesi konumunda yer alıyor.

#2
Foto - Ormanın hazinesi… Hem zengin oldular hem şifa dağıttılar!

Her yıl sadece bir aylık dar bir zaman diliminde gerçekleştirilen hasat dönemi, bölge halkı için gece gündüz süren yoğun bir mesai anlamına geliyor. İnsan eliyle dikilmeyen, tamamen doğal ormanlarda yetişen metrelerce yükseklikteki ıhlamur ağaçlarına çıkan deneyimli üreticiler, büyük bir dikkatle dalları buduyor.

#3
Foto - Ormanın hazinesi… Hem zengin oldular hem şifa dağıttılar!

Ağaç altlarında bekleyen aile bireyleri ise yere indirilen dallardaki ıhlamur çiçeklerini tek tek, büyük bir özenle ayıklıyor. Ayıklanan bu şifa deposu çiçekler, gölgede ağır ağır kurutularak satışa hazır hale getiriliyor.

#4
Foto - Ormanın hazinesi… Hem zengin oldular hem şifa dağıttılar!

Büyük bir emek, sabır ve dikkat gerektiren bu geleneksel üretim modeli, dağ köylerinde yaşayan onlarca aile için en temel bütçe kaynağı olmayı sürdürüyor. Ihlamurda yıllık üretim miktarları, o yılın hava sıcaklıklarına ve yağış durumuna göre yani tamamen iklim şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor.

#5
Foto - Ormanın hazinesi… Hem zengin oldular hem şifa dağıttılar!

Ancak üretim miktarı azalsa bile, Karacabey’in doğal ıhlamur ormanlarının sahip olduğu yüksek kalite ve yoğun etken maddeler, ürünün piyasa değerini her zaman zirvede tutuyor. Bu sayede üreticiler, harcadıkları emeğin karşılığını maddi olarak fazlasıyla alarak kırsal mahallelerdeki ekonomik refahı korumuş oluyorlar.

#6
Foto - Ormanın hazinesi… Hem zengin oldular hem şifa dağıttılar!

Karacabey’in önemli bir marka değeri olan ıhlamurun daha geniş kitlelere tanıtılması amacıyla 11 Temmuz’da Yeniköy’de Ihlamur Festivali de düzenlenecek.

#7
Foto - Ormanın hazinesi… Hem zengin oldular hem şifa dağıttılar!

Bu özel coğrafyadaki ağaçlardan tamamen doğal yollarla elde edilen yüksek kaliteli ıhlamur çiçekleri, kendine has yoğun aroması ve kalitesi sayesinde hem iç piyasadaki aktarlardan hem de bitkisel ilaç ve ürün sektöründen çok yoğun bir talep görüyor.

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