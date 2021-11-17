FETÖ'cü binbaşıya 6 yıl 3 ay hapis! FETÖ’cü eski hakimin ‘Balyoz yenilensin’ talebi reddedildi
Balyoz dosyasında mahkeme heyetinde yer aldığı için meslekten ihraç edilen ve Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılaması süren eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Ali Efendi Peksak'ın "Balyoz Planı" davasından aldıkları beraat kararı kesinleşen kişilerin yeniden yargılanması için yaptığı başvuru kabul edilmedi.
Peksak, Bolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan gönderdiği dilekçede, Balyoz davasının ilk yargılamasında görev aldığını ve meslekten ihraç kararı verilmesinde bu davanın temel dayanak sayıldığını belirtti. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Peksak’ın yargılamanın yenilenmesi yönündeki talebini usulden reddetti. Adana Jandarma Bölge Komutanlığında İstihbarat Şube Müdürlüğü görevine vekalet ettiği dönemde, ankesörlü hatlardan FETÖ’nün "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan ve beraatine karar verilen binbaşı H.İ.K. ise istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi kararı" üzerine yeniden hakim karşısına çıktığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.