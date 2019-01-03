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FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'

Ağrı 1. Mekanize Piyade Tugayı'nda üsteğmen rütbesiyle görev yapan üsteğmen, terör örgütü FETÖ'ye nasıl katıldığını, örgütün faaliyetlerini ve orduya nasıl katıldığını itiraf ederek, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi.

03 Ocak 2019 Perşembe 11:15
FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'

FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfında olan asker ve benzer nitelikteki sivil mahrem imamlarla  kontörlü telefonlarla irtibat kurduğu belirlenen üsteğmen E.T, örgütle bağını  itiraf etti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen şüpheli, örgütün yapısıyla ilgili bilgi verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında E.T.  hakkında iddianame hazırlandı.

Ağrı 1. Mekanize Piyade Tugayı'nda üsteğmen rütbesiyle görev yapan  E.T'nin, adına kayıtlı telefon hattıyla, 2013-2015 arasında Ankara'da yedi farklı  büfe veya market tarzı iş yerinlerine kayıtlı sabit hatlardan 17 kez arandığı  belirlendi.

 Ayrıca şüphelinin arandığı günlerde, aynı ankesörlü veya sabit hattan  üsteğmen Ömer Faruk H. ve astsubay Gökhan E'nin de arandığı tespit edildi.

E.T'nin, 2013'ten 2015 yılı Nisan ayına kadar periyodik şekilde  kontörlü ya da sabit hatlardan aranmaya devam edildiğine yer verilen iddianamede,  şüphelinin FETÖ'nün mahrem imamları tarafından arandığının belirlendiği  kaydedildi.

Her şeyi itiraf etti

Banka Asya'da hesabı olmadığı, FETÖ ile iltisaklı vakıf ya da  derneklerde kaydına rastlanmadığı, ilgili şirketlerde çalışma ya da ortaklık  kaydı bulunmadığı belirtilen iddianamede, şüpheli E.T'nin emniyetteki ifadesine  de yer verildi. E.T, bu beyanında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade  vermek istediğini bildirdi.

 Kahramanmaraş'ta lisede öğrenim gördüğü sırada köydeki evine gitmek  yerine il merkezindeki bir evde kaldığını ifade eden E.T, kaldığı bu evin örgütün  evi olmadığını, ancak "cemaat abisi" olarak tanıdığı üniversite öğrencilerinin  daveti üzerine onların yanına gidip gelmeye başladığını anlattı.

Arada sırada "Cemaat evi" olarak bildiği evlerde kaldığını belirten  E.T, "Hatırladığım kadarıyla zaman zaman bu evlerde cemaat toplantısı ve  sohbetleri yapılırdı. Bunların olacağı zaman ben lise öğrencisi olduğumdan dolayı  dışarı çıkmam ve birkaç saat sonra eve gelmem istenirdi. Bu eve toplantı ve  sohbetlere kimin geldiğini ben bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Üniversite sınavını kazanamayınca 2010'da İstanbul'a gittiğini ve  örgüte yakın "Fem Dershanesi"ne kaydolduğunu aktaran E.T, "Cemil" olarak tanıdığı  kişinin kendisini bir cemaat evine götürdüğünü dile getirdi.

 Kod adı "İbrahim"

E.T, ifadesinde şu bilgileri verdi: "Üniversite sınavlarından düşük puan almam üzerine evin abiliğini  yapan Hasan isimli şahıs, bana askeri okullara başvurursam girme şansım olduğunu  söyledi. Bunun üzerine 2011 yılında Kara Harp Okulu'na başvurdum. Yazılı yoktu,  üniversite sınav puanıyla alım yapılıyordu. Mülakatı, spor ve sağlık aşamalarını  geçerek Kara Harp Okuluna girmeye hak kazandım. Eğitimim süresince benden  İstanbul Beşiktaş'ta ev abiliği yapan 'Hasan' isimli şahıs sorumlu oldu. Sürekli  olmamak kaydıyla hafta sonları 15-20 günde bir kez buluşurduk, buluşmamızdan  sonra 3-4 farklı eve götürdüğünü hatırlamaktaydım. 'Hasan' isimli şahsın beni  Keçiören Fatih Ortaokulu'nun yakınlarında bulunan bir eve, Çukurambar bölgesinde  bulunan bir eve, Balgat bölgesinde bir eve götürdüğünü hatırlıyorum.

Bu evlerde sadece 'Hasan' ile görüşme ve konuşmalarım oldu. Hatta beni  başka askeri öğrencilerle aynı gruba almak istediğini söylemişti. Ben bunu kabul  etmemiştim. 'Hasan' ile buluşmalarımızda, bana dini kitaplar okur ve konuşmalar  yapardı. Birlikte namaz kılardık, Fetullah Gülen kitapları okur, ara ara  videolarını izlettirirdi. 'Hasan' isimli şahıs bana bu yapılanma içerisinde  herkesin kendi adı dışında bir isim daha kullandığını, benim de kullanmam  gerektiğini söyledi. Bunun üzerine dedemin adı olan 'İbrahim' kod adını kullanmak  istediğimi söyledim. Onların bana dediği isimleri kabul etmedim. Bundan sonraki  süreçte bana 'İbrahim' kod adıyla hitap ediliyordu."

"17-25'ten sonra soğudum"

Kara Harp Okulu 3. Sınıfta "Hasan" isimli örgüt üyesinin, kendisini  "Musa" adlı biriyle tanıştırdığını belirten E.T, bu kişinin kendisiyle  ilgilenmeye başladığı dönemde onun yanında bir kişi daha olduğunu ancak sohbetler  sırasında kendisinden hiç bahsetmediğini kaydetti.

İsmine kayıtlı hattın da sabit ya da kontörlü hatlardan "Hasan ve  Musa" isimli kişilerce arandığını ileri süren E.T, "Bu şahıslar beni  aradıklarında yaptığımız konuşmada bana yapacağımız görüşmenin iptal olduğunu ya  da ne zaman görüşme yapacağımız hakkında bilgiler söylediğini hatırlıyorum."  ifadesini kullandı.

E.T, Harp Okulu'nun son yılı 17-25 Aralık olaylarının yaşandığını ifade  ederek, "Geçmiş zamanda Fetullah Gülen cemaati olarak tanıdığım insanların artık  siyasi konulara girdiğini ve sürekli olarak devlet işlerine karıştıklarını  basından duymam üzerine bu yapılanmanın yaptığı faaliyetlerden soğumaya  başladım." ifadelerine yer verdi.

Örgüt yöneticisi olarak gördüğü "Musa" isimli kişinin bulaşmalarda  dini kitaplar okuduğunu ve konuşmalar yaptığını, zaman zaman da videolar  izlettirdiğini dile getiren E.T, sonrasında bu kişinin irtibat kurma çabasına  rağmen hiçbir şekilde görüşmediğini iddia etti.

Cep telefonu sabit hatlardan ya da tanımadığı numaralardan arandığı  durumda açmamaya çalıştığını ileri süren E.T, okul bittikten sonra o dönem  kullandığı hattı değiştirdiğini, hatta eniştesinin üzerine bir hat aldığını  anlattı.

E.T, hattını değiştirdikten sonra terör örgütünden kimsenin  aramadığını savundu.

İma ile namaz kılması istenmiş

"Hasan ve Musa" isimli kişiler kendisiyle ilgilendiği Kara Harp Okulu  yıllarında, ima ile namaz kılmasını, ibadetlerini insanların görmeyeceği şekilde  yapmasını istediği bilgisini veren E.T, bu dönemde namaz kılmadığı için böyle bir  ibadeti yerine getirmediğini öne sürdü.

E.T, geçmiş zamanda bu terör örgütü içinde bulunmaktan pişmanlık  duyduğunu ve şu anda mağdur olduğunu da aktardı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten E.T,  "Beyan ettiğim gibi ailemin maddi durumunun olmaması, köyde yaşaması, orta okul  ve lise dönemimde yaşadığım imkansızlıklar benim bu yapılanma içerisine girmeme  neden oldu. Kara Harp Okulu'nda okuduğum son sınıf dönemimde 2014 yılı ekim-kasım  gibi son kez görüştükten sonra terör örgütü olarak gördüğüm bu yapılanma ile  bütün irtibatımı yukarıda anlattığım nedenlerle kopardım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ankesörlü hat soruşturması sonucu haklarında iddianame  hazırlanarak mahkemeye gönderilen eski astsubaylar B.D, E.Ş. ve H.Y. de etkin  pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 11:15
  1. Kahramanmaraş
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Ağrı
  5. FETÖ
  6. FETÖ'cü asker
  7. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması
  8. FETÖ itirafçısı
  9. mahkeme

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