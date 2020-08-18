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Gündem FETÖ'cü 'Ankara Kuşu' hakim karşısına çıktı
Gündem

FETÖ'cü 'Ankara Kuşu' hakim karşısına çıktı

Sosyal medyada FETÖ’nün propagandasını yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan "Ankara Kuşu" adlı hesabın sahibi tutuklu sanık Oktay Yaşar hakim karşısına çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 14:56:00 - 2020-08-18 14:58:17
FETÖ'cü 'Ankara Kuşu' hakim karşısına çıktı

Sosyal medyada "Ankara Kuşu" adlı hesaptan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün propagandasıbı yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Oktay Yaşar, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlandı.

"Terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Oktay Yaşar, duruşmaya tutuklu bulunduğu Sincan T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatları da mahkeme salonunda hazır bulunken mahkeme heyeti, Yaşar’ın ailesinden bir kişinin duruşmayı takip etmesine müsaade etti.

Söz verilen sanık Oktay Yaşar “FETÖ terör örgütüyle herhangi bir iltisakım ve irtibatım yoktur. Daha önce gazetecilik sektöründe çalıştım. Bu kapsamda yaptığım paylaşımlar haber amaçlı paylaşımlardır. Örgüt propagandası yapmaya yönelik bir durum yoktur. Bu nedenle üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." şeklinde kendini savundu.

Yaşar’ın avukatı müvekkilinin 5 aydır tutuklu olduğunu anımsatarak tahliye istedi. Cumhuriyet savcısı da üzerine atılı suç, tutuklu bulunduğu süre ve kaçma şüphesinin olmamasında dolayı sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verilmesini talep etti.

Tahliye edildi

Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirdiği süreyi, dosyada elde edilen diğer bulguları, savunmasının alınmış ve hakkındaki delillerin büyük ölçüde toplanmış olmasını ve ailevi durumunu göz önünde bulundurarak, sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma 12 Kasım tarihine erteledi.

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