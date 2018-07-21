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FETÖ'cü Akın İpek serbest bırakıldı

İngiltere Kraliyet Bassavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı Hamdi Akın İpek'in 23 Mayıs’ta gözaltına alınıp mahkemeye çıkarıldığını ve kefalet ile serbest bırakıldığını açıkladı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:02
FETÖ'cü Akın İpek serbest bırakıldı

Başsavcılığın AA muhabirine verdiği yazılı bilgiye göre, İpek, 23 Mayıs’ta Türkiye’nin iade talebi kapsamında gözaltına alınarak Westminster İlk Derece Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkeme 50 bin sterlin kefalet ile serbest bıraktığı İpek’in pasaportuna el koyarken, her geceyi mahkemeye beyan ettiği ikamet adresinde geçirmesini şart koştu.İpek’in herhangi başka bir seyahat belgesine başvurmasını da yasaklayan mahkeme, firari FETÖ sanığının telefonunun da 7 gün 24 saat açık kalması koşulunu getirdi. Açıklamada, İpek'in eylül ayında yeniden mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı da İpek'in gözaltına alındığı bilgisini doğruladı. İngiltere'de kefaletle serbest bırakma yaygın başvurulan uygumalardan. Bu koşulla serbest bırakılan sanıklar, yargılama süresince her geceyi ikamet adreslerinde geçirmek zorunda bırakılıyor.

AA

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:02
  1. Hamdi Akın İpek
  2. İngiltere
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. FETÖ

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