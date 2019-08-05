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FETÖ'cü Abdülhamit Bilici UBER şoförü olarak ortaya çıktı!

Kapatılan Zaman gazetesinin eski yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici, UBER şoförü olarak Akşam gazetesinin Washington Temsilcisi Yavuz Atalay'ın karşısına çıktı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:17
FETÖ'cü Abdülhamit Bilici UBER şoförü olarak ortaya çıktı!

FETÖ’nün kapatılan yayın organı Zaman gazetesinin son genel yayın yönetmeni olan ve firari olarak ABD’de bulunan Abdülhamit BiliciUBER Taksi’nin şoförü olarak ortaya çıktı.

Uber’e çağrı yapan yolcunun Türk olduğunu fark eden Bilici, "kaza yaptım" diyerek gelmekten vazgeçti.

Tesadüfen aradı

ABD’nin "DMV" (DC bölgesi, Maryland ve Virginia eyaletleri) olarak adlandırılan bölgede Uber şoförlüğü yapan Bilici’ye tesadüfen bir Türk vatandaşı çağrıda bulundu.

Uber'e şikayet edildi

Kendisini çağıran yolcunun ismini sistem üzerinden gören ve mesaj atan Abdülhamit Bilici, başka bir taksi çağırmasını istedi. Bilici’ye, "Neden olduğunuz yerde bekliyorsunuz? Neden gelmiyorsunuz" şeklinde mesaj atan Türk vataandaşına Bilici, "Bu aracı sistem üzerinden iptal edin ve başka araç çağırın" cevabını verdi.

UBER ile iletişime geçen vatandaş, Bilici’yi şikâyet etti.

Türk yolcu kabul etmiyor

Bilici’nin UBER profilinde, 1 yıldır Uber şoförlüğü yaptığı yazıyor. Bilici’nin kendisini tanımladığı bölümde de, "Arkadaş canlısı, dinlemeye hazır ve öğrenmeyi seven" ifadeleri yazıyor. Kimi FETÖ üyeleri ABD’de zengin bir hayat sürerken kimileri de taksi şoförlüğü gibi işlerde çalışıyor. Çağrıya gitmeyen Bilici'nin, Türk ismi taşıyan yolcuların çağrılarına cevap vermediği ortaya çıkmış oldu. (Akşam)

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:17
  1. FETÖ
  2. ABD’
  3. Yavuz Atalay
  4. UBER Taksi
  5. Abdülhamit Bilici

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