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Gündem FETÖ’cü 6 eski asker böyle yakalandı
Gündem

FETÖ’cü 6 eski asker böyle yakalandı

FETÖ/PDY üyeliğinden ordudan ihraç edilmiş ya da açığa alınmış 1 yüzbaşı, 2 teğmen ile 3 astsubay, tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında, yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 12:02:00 -
FETÖ’cü 6 eski asker böyle yakalandı

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği'nin yaptığı çalışmalar kapsamında, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Karaada açıklarında içinde bir grup şüphelinin bulunduğu tekneye dün gece operasyon düzenlendi.

Durdurulan teknede FETÖ/PDY’den haklarında işlem yapılmış, açıkta ya da ihraç olan 6 eski askeri personel yakalandı. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan yüzbaşı O.Ş., teğmen E.U., teğmen H.A., astsubay N.I., astsubay G.A. ve astsubay G.A.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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