0553 313 94 23

FETÖ zanlısı Karaaslan’a tahliye

Mersin’deki FETÖ/PDY davası kapsamında, bazı belediyelere danışmanlık yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Erkan Karaaslan’ın tahliyesine karar verildi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:08
FETÖ zanlısı Karaaslan’a tahliye

Mersin’deki FETÖ/PDY davası kapsamında, bazı belediyelere danışmanlık yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Erkan Karaaslan’ın tahliyesine karar verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararının iptali için bir üst mahkeme başvurdu ancak yapılan itiraz reddedildi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanırken adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Karaaslan hakkında, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonrası yakalama kararı çıkarılmıştı. Uzun süre aranan ve bazı belediyelere danışmanlık yaptığı iddia edilen Karaaslan, Ankara’da yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Karaaslan, avukatının talebi üzerine adli kontrol şartıyla tahliye edildi.


Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararının iptali için bir üst mahkemeye başvurdu ancak yapılan itiraz değerlendirmenin ardından reddedildi.


Tahliye kararında, Karaaslan’ın cezaevinde geçirdiği sürenin dikkate alındığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polonya’da geyikten sürücü adayına unutamayacağı sürüş dersi
    1. Polonya’da geyikten sürücü adayına..
    2. Erciş’te ‘Teröre Lanet’ mitingi
    3. Blaundus Antik Kentinde arkeolojik..
    4. Eskişehir'de kan donduran olayda..
    5. Otomotiv üretimi 8 ayda yüzde 11 azaldı
    6. Canikli, Halk Ekmek zammını..
    7. TİKA’dan, Moro Müslümanlarına eğitim..
    8. Sinop’ta CHP’li meclis üyeleri eğitim..
    9. Lenf bezi büyümesi nedir tedavisi..
    10. Yatırımcılar ile başkan buluştu
    11. Maltepe’de boşaltılan riskli binadan..
    12. İngiltere'de saraydan altın klozet..
    13. Egemen Bağış: Türkiye'ye uyguladığı..
    14. Diyarbakır’da skandal olay! Acılı..
    15. 4.3 büyüklüğünde deprem korkuttu
    16. Eğitim Bir Sen’li kadınlardan,..
    17. Boyabat, cam terasa kavuşuyor
    18. Terörden arındırılan bölge hem huzura..
    19. Bu da çobanların bayramı
    20. Şanlıurfa’da teröre tepki yürüyüşü
    21. 14 Eylül Siirt’in Şeref Günü..
    22. Gazeteci, yolda bulduğu yaralı martıyı..
    23. Yanan motosikletiyle uzaklaştı
    24. Ataşehir’de parkta silahlı saldırı: 2..
    25. Bahçeli'den HDP'li vekile sert tepki!
    26. 17 yıldır Başkan Erdoğan'la ilgili..
    27. Mezitli Belediyesi aşure dağıttı
    28. Erman Toroğlu’ndan olay yorum! ‘Terim..
    29. "İlk yardım hayat kurtarır, Emine..
    30. MÜSİAD Kadın’dan Diyarbakır annelerine..
    Meral Akşener, Bilal Erdoğan ile çekilen fotoğrafla ilgili suskunluğunu bozdu
    Meral Akşener, Bilal Erdoğan ile çekilen fotoğrafla ilgili suskunluğunu bozdu
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...