FETÖ, Yeni Asya’yı esir aldı! ‘Buradan açık açık ilan ediyorum’

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Yeni Asya Gazetesi’nin bugünkü yöneticileri hakkında zehir zemberek açıklamalar yapan Kaplan, gazetenin kripto FETÖ’cülerin elinde esir olduğunu söyledi.

“Güleçyüz FETÖ sevdalısı”

Sosyal medya hesabından bir dönem yöneticiliğini yaptığı Yeni Asya gazetesine ilişkin dikkat çeken paylaşım yapan Kaplan, şunları söyledi: “Ben buraya girmeyecektim; bir arkadaş şimdiki Yeni Asya'nın görünen yüzü olan FETÖ muhibbanı Kazım Güleçyüz'ün radyo konuşmasını göndermiş, ben de iki satır konuşma ihtiyacı hissettim. O ihtilalin birinci derecede muhatabı o günkü gazete ekibi, yani Mustafa Kaplan ve Yazı İşlerindeki arkadaşları idi. İki hafta içinde yeniden Yeni Asya gazetesini çıkararak daha şevkle yayına sokan yine bu ekipti. İnsan bir kelime teşekkür bâri eder. Edemez, çünkü benim ve arkadaşlarımın adından müspet bahsedemez. Neden? Çünkü oturduğu koltuğu gasbetmiştir. O koltuk benimdir, ben sağ oldukça da orası ona batacaktır. O mücadeleyi kelleyi koltuğuna alarak yapan ben ve arkadaşlarımdır. İki sene içinde yeni bir ihtilalle bizi devre dışı bırakan ise FETÖ muhibbanı Güleçyüz ve arkadaşlarıdır. Kusura bakmayın, pandomim artık yeter. Kuruluş gayesi ne kadar yamuk olursa olsun, bu gazete artık gerçekten Nur mesleğinin sözcüsü konumuna getirilmelidir. Onu yapacak ekip ise bu gazeteyi kuran ve ihanete uğrayan Mustafa Kaplan ve arkadaşlarıdır.”

“Fetö’nün elinde esirler”

Yeni Asya’nın mevcut yönetiminin FETÖ’nün elinde oyuncak olduğunu kaydeden Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim gazetemiz bugün kripto FETÖ ekibinin elinde esir tutulmuştur. Samimi cemaat mensupları bu oyuna son verecek, herkes yerine dönecektir. Yeni Asya adına konuşacak tek kişi Mustafa Kaplan'dır ve hayattadır. Eğer bu müspet adımı atarak hakkımızı vermezseniz; akıbetiniz FETÖ’nün diğer medya kuruluşları gibi olacaktır. Güleçyüz ve ekibi yeni 15 Temmuz arayışlarına lojistik desteğe devam etmektedir. Bu uzanan eli görün! Kağnı devrilmeden insanlık vazifemi yapıyorum. Yine de siz bilirsiniz.”