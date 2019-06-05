FETÖ ve PKK’nın kâbusu oldu! Süleyman Soylu terör sevicilerinin hedefinde

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr

İçişleri Bakanı olarak göreve başladığından beri terör örgütlerine göz açtırmayan, Mehmetçikle birlikte dağ bayır demeden gece gündüz operasyonları yakından takip eden, Karadenizli olmasına rağmen Yunan medyası tarafından övülmek bir yana her fırsatta hedefe yerleştirilen Süleyman Soylu, terörle mücadeledeki başarısından ötürü içeride ve dışarıda ne kadar terör örgütü varsa hepsinin hedefi haline geldi. CHP’nin HDP zihniyetli İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Twitter’da Soylu’ya saldırdı.

Terörist seviciler hazmedemiyor

Terörle mücadelede gösterdiği cesaret ve kararlılık nedeniyle vatan millet sevdalısı milyonlar tarafından takdir gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başta Kandil’deki PKK terör örgütü yöneticileri olmak üzere içeride ve dışarıda ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen terör sevicilerinin hedefi haline geldi. Soylu’nun şehitlere sahip çıkan ve Mehmetçiğe kurşun sıkan HDP ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle CHP’yi sert şekilde eleştiren tutumunu terör seviciler hazmedemiyor.

HDP kafalı CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu da Soylu’yu hedef aldı

İslam’a, Müslümanlara ve tüm dini değerlere düşman olduğunu saklamayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu’nu başkan seçtirmek için uyguladığı “sessizlik” stratejisini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için bozdu. Bayramlaşmak için bulunduğu Trabzon’da bir Bakan Soylu’nun bir grup CHP’li tarafından protesto edilmesi ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Canan Kaftancıoğlu, “Her ne sebeple olursa olsun, siz siz olun yalan söylemeyin ve kimseye iftira atmayın. Yoksa İçişleri Bakanı gibi trajikomik ve acınacak hale düşersiniz. Bizim arkamızda değil yanımızda hak var, halk var, hakikat var.” ifadelerini kullandı.



Bizim arkamızda millet, onların arkasında ezana hakaret edenler var

Trabzon’da CHP’lilerin provokasyonuna gelmeyen Süleyman Soylu, yaşanan olay sonrası açıklama yapmış ve yaşananları şöyle ifade etmişti:

“Havalimanında indim. 20-25 kişi beni orada karşıladılar. Oradan buraya gelmek üzere hareket etmek üzereydik. CHP adayını bekleyen ekip orada bekliyor. Adım attığımda oradan bir söz geldi. ‘Akıllı ol Süleyman Soylu’ diye. Ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağından gelmedim. Ben akıllıyım. Allah şahit size hiçbir yanlışımız olmadı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeden hiçbir zaman geri adım atmadık. Üzüldüğümü söylemek istiyorum. Hiçbir zaman Trabzon istismarcılığı ortaya koymadım. Şunu ifade etmek istiyorum. Her türlü yaygarayı ortaya koymak isteyenlere müsade etmeyin. O provokasyona gelmem. Bunu kınıyorum, yanlış buluyorum, ayıplıyorum. İstanbul'un gücü üzerinden benim ülkemi istikrarsızlaştırmak isteyenlere izin vermeyin.

Bizim arkamızda Tayyip Erdoğan var, millet var. Onun arkasında ezanıma, namazıma hakaret eden Canan var, onun arkasında Selahattin Demirtaş var, Kılıçdaroğlu var. 23 Haziran'ı Türkiye'nin bir ideolojik kavganın başlangıcı yapmak istemelerinden korkuyorum.

‘Sen git İstanbul’da çalış, Ankara'da otur' diyor. Ekrem İmamoğlu, sana sesleniyorum. Ben Gabar'a giderken, terör örgütleri beni hedef gösterirken ona karışmadın da bugün ben istediğim her yere giderim. 23 Haziran'da canım çıkana kadar İstanbul'da çalışacağım.

İstanbul güçlü bir şehir ve önemli. İstanbul sadece bizim İstanbul'umuz değil. İstanbul Mekke'nin, Kerkük'ün, Bosna'nın, Kabil'indir.”