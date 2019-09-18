FETÖ ve PKK’dan aynı taktik!

Hasan Türkmen/Oğuzhan Gültekin Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), ve PKK, gençleri tuzağa düşürmek için aynı yöntemi kullanıyor. Kurduğu gaygubet evleri ile öğrencilerin beyinlerini yıkayarak, örgüte eleman devşiren FETÖ ile aynı taktiği Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde uygulayan terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, sosyal tesis adı altında, ikna evleri kurarak, burada kandırdığı çocukları Kandil’e terörist olarak yetiştiriyor.

“Şehirlerdeki karargahlara da baskın yapılsın”

Dağda basılan terör yuvalarının şehirlerdeki uzantılarının da basılması gerektiğini ifade eden Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, “Bütün terör örgütleri bizim için aynıdır. FETÖ ve PKK birbirinin uzantısıdır. Askerimize, polisimize ya da herhangi güvenlik güçlerimize saldıranlar, teröristtir. Devletimiz bu ikna evlerine biran önce müdahale etmelidir. Nasıl ki dağda PKK’ya baskın yapılıyorsa, aynı şekilde şehirlerdeki bu evlere de baskın yapılmalıdır. Bu evleri kuranlara da gereken ceza verilmelidir” görüşünü dile getirdi.

“İkna evleri dağa militan yetiştiriyor”

31 Mart Seçimlerinden sonra tekrar faaliyete geçerek ‘Sosyal tesis’ adı altında ikna evlerinin Kandil’e militan yetiştirdiğini söyleyen Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Başkanı İbrahim Gökdemir de, “Şu anda HDP, belediyelerin bütçesiyle kurduğu sosyal tesislerde bu çalışmalarına devam ediyor. Kayyım döneminde normal amaçları için kullanılan tesisler son 5 aydır tekrar dağa militan yetiştiriyor. Devletimiz tekrar buralara el atmalıdır. HDP daha kreş yaşındaki çocuklara Türk düşmanlığını empoze etmeye çalışıyor. Vatandaşa hizmet etmek için kurulan tesisleri özellikle hendek olaylarında dağa çok sayıda çocuk gönderdi. Şu anda HDP önünde eylem yapan annelerin bir çoğu o dönem çocuklarını kaybetmiştir. PKK annelerin eylemlerini sabote etmek için eylemler yapmaya başladı” dedi.

Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Abdülvasi Yaz ise, “Kadın sığınma evleri, Özgür kadın yurtları’ adı altında kız çocuklarımızı davet edip onları dağa hazırlıyorlardı. Terörist sadece dağda eli silah tutan kişi değildir. Dağa eleman devşirmeye çalışanlarda, onlara zemin hazırlayanlar da teröristtir.

Şu anda üniversitelerimizde dahi terörist devşirmeye çalışanlar var. Devletimiz biran önce bu sosyal tesis adı altında dağa terörist devşiren ikna evlerini, üniversitelerde onların sözcülüğünü yapanları bulup gerekeni yapmalıdır” ifadelerini kullandı.