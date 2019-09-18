0553 313 94 23

FETÖ ve PKK’dan aynı taktik!

Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce kurduğu gaygubet evleri ile öğrencilerin beyinlerini yıkayarak, örgüte eleman devşiriyordu. FETÖ ile aynı taktiği Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde uygulayan terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, sosyal tesis adı altında, ikna evleri kurarak, burada kandırdığı çocukları Kandil’e terörist olarak yetiştiriyor.

18 Eylül 2019 Çarşamba 09:49
FETÖ ve PKK’dan aynı taktik!

 Hasan Türkmen/Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), ve PKK, gençleri tuzağa düşürmek için aynı yöntemi kullanıyor. Kurduğu gaygubet evleri ile öğrencilerin beyinlerini yıkayarak, örgüte eleman devşiren FETÖ ile aynı taktiği Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde uygulayan terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, sosyal tesis adı altında, ikna evleri kurarak, burada kandırdığı çocukları Kandil’e terörist olarak yetiştiriyor.

“Şehirlerdeki karargahlara da baskın yapılsın”

Dağda basılan terör yuvalarının şehirlerdeki uzantılarının da basılması gerektiğini ifade eden Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, “Bütün terör örgütleri bizim için aynıdır. FETÖ ve PKK birbirinin uzantısıdır. Askerimize, polisimize ya da herhangi güvenlik güçlerimize saldıranlar, teröristtir. Devletimiz bu ikna evlerine biran önce müdahale etmelidir. Nasıl ki dağda PKK’ya baskın yapılıyorsa, aynı şekilde şehirlerdeki bu evlere de baskın yapılmalıdır. Bu evleri kuranlara da gereken ceza verilmelidir” görüşünü dile getirdi.

“İkna evleri dağa militan yetiştiriyor”

31 Mart Seçimlerinden sonra tekrar faaliyete geçerek ‘Sosyal tesis’ adı altında ikna evlerinin Kandil’e militan yetiştirdiğini söyleyen Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Başkanı İbrahim Gökdemir de, “Şu anda HDP, belediyelerin bütçesiyle kurduğu sosyal tesislerde bu çalışmalarına devam ediyor. Kayyım döneminde normal amaçları için kullanılan tesisler son 5 aydır tekrar dağa militan yetiştiriyor. Devletimiz tekrar buralara el atmalıdır. HDP daha kreş yaşındaki çocuklara Türk düşmanlığını empoze etmeye çalışıyor. Vatandaşa hizmet etmek için kurulan tesisleri özellikle hendek olaylarında dağa çok sayıda çocuk gönderdi. Şu anda HDP önünde eylem yapan annelerin bir çoğu o dönem çocuklarını kaybetmiştir. PKK annelerin eylemlerini sabote etmek için eylemler yapmaya başladı” dedi.

Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Abdülvasi Yaz ise, “Kadın sığınma evleri, Özgür kadın yurtları’ adı altında kız çocuklarımızı davet edip onları dağa hazırlıyorlardı. Terörist sadece dağda eli silah tutan kişi değildir. Dağa eleman devşirmeye çalışanlarda, onlara zemin hazırlayanlar da teröristtir.

Şu anda üniversitelerimizde dahi terörist devşirmeye çalışanlar var. Devletimiz biran önce bu sosyal tesis adı altında dağa terörist devşiren ikna evlerini, üniversitelerde onların sözcülüğünü yapanları bulup gerekeni yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 09:49
  1. Ankara
  2. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  3. PKK
  4. gaygubet evleri
  5. FETÖ
  6. terör örgütü PKK
  7. HDP
  8. Kandil
  9. terör yuvaları
  10. Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz
  11. 31 Mart Seçimleri
  12. Sosyal tesis
  13. Kandil’e militan
  14. Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Başkanı İbrahim Gökdemir
  15. Kayyım
  16. Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Abdülvasi Yaz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eğitimi engellemenin mazereti yoktur
    1. Eğitimi engellemenin mazereti yoktur
    2. Yeni partiye katılacak bir isim daha..
    3. Davutoğlu'nun ardından AK Parti'de 40..
    4. Sağlıklı yağ içeren yiyecekler nelerdir?
    5. Kaçak tüfek deposuna baskın!
    6. AB'den İsrail'e "ilhak edeceği"..
    7. İsrail askerleri biri çocuk 4..
    8. Hemogram kan testi nedir? Hemoglobin..
    9. Facebook’tan Netanyahu’ya darbe!..
    10. Türk-Amerikan ilişkileri ABD Kongresinde
    11. Erdoğan onayladı! Kritik genelge..
    12. FETÖ ve PKK’dan aynı taktik!
    13. Başkan Erdoğan'dan 'AB ile Vize..
    14. Topuk çatlakları nasıl giderilir?..
    15. Başkanlık Başdanışmanı Prof. Dr...
    16. Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i..
    17. Teröre avukatlık yapanlar sus-pus
    18. Facebook'tan Netanyahu'ya ikinci kez..
    19. Trump'tan 'Ruhani ile görüşmeyi tercih..
    20. Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale..
    21. Vitamin testi aç karnına mı yapılır?..
    22. CHP’li Atıcı’dan Kandil sözcülüğüne..
    23. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    24. İBB’deki hizmetlere AK Parti damgası
    25. İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    26. Hamas: Gazze ablukasının kaldırılması..
    27. Arap ülkesi harekete geçti! Orduya..
    28. Beşiktaş kararından vaz mı geçti?
    29. Çeyiz parası nasıl alınır? Çeyiz..
    30. Ankara’daki dev zirvede karar alındı!..
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Adnan Oktar 'Kediciklerle' cinsel ilişki sorusuna böyle cevap verdi!
    Adnan Oktar 'Kediciklerle' cinsel ilişki sorusuna böyle cevap verdi!
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler

    Günün Karikatürü

    18 Eylul 2019
    Bölgede gerilim tırmanıyor! İran askerleri öldürüldü
    Bölgede gerilim tırmanıyor! İran askerleri öldürüldü
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...