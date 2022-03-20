FETÖ ve HDP gibi Soylu'nun istifasını istedi! Alparslan Kuytul sokakları yine karıştırdı...

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FETÖ ve HDP gibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan rahatsızlığı bir türlü bitmeyen Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul, Adana'da "Bakan Soylu istifa" konulu bir miting düzenlemek istedi.

Furkan Vakfı üyelerini arkasına alan Kuytul, Atatürk Caddesi üzerinde miting alanına doğru yürümeye başladı. Emniyet güçleri caddenin çıkışına kadar müsade ettiği yürüyüşe daha fazla izin vermedi.

Sokaklar babanızın çiftliği mi?

Caddeyi trafiğe kapatıp, sokaklar babasının çiftliğiymiş gibi davranan Furkan Vakfı üyeleri, emniyet güçlerinin dağılın uyarısına aldırış etmedi. Polise karşı taşkınlık çıkartan grup ile emniyet arasında arbede başladı.

"Dağılın" uyarılarına aldırış etmeyen grup müdahale ile karşılaşınca da "şiddet" çığırtkanlığı yaptı.

Alparslan Kuytul geçtiğimiz ay düzenlediği mitinginde, tüm Türkiye'ye "Yoksulluğa karşı sokağa çıkın." çağrısında bulunmuştu.