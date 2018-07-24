FETÖ ve Adnan Oktar'dan sonra sıra yalancı peygamber İskender Evrenesoğlu'nda

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Din istismarcısı şarlatanlar tek tek deşifre olmaya devam ediyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ardından Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik başlatılan operasyonlar Müslümanların büyük desteğini çekerken; sıranın kendisini 'mehdi' ve 'resul' ilan eden şarlatan İskender Evrenesoğlu'na geldiği belirtiliyor.

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sonrası sahte dinî yapılanmalara karşı teyyakuza geçilen Türkiye'de emniyet ve yargı birimlerinin Evrenesoğlu'nun yapılanmasına karşı da harekete geçmesi bekleniyor.

O DA ABD'DE YAŞIYOR

İskender Evrenesoğlu da tıpkı FETÖ lideri Fetullah Gülen ve Adnan Oktar gibi ABD ile derin bağlantıları ve orada yaşamasıyla tanınıyor. Şarlatan sahtekârEvrenesoğlu'nun birçok yayın organı, vakıfları bulunuyor ve sözde müritlerini ifsat etmeye devam ediyor.

KENDİSİNE VAHİY GELDİĞİNİ İDDİA EDİYOR

Tıpkı FETÖ ve Adnan Oktar örgütü gibi yapılanmaya giden İskender Evrenesoğlu Örgütü genel olarak Türkiye, Kıbrıs ve Azerbaycan'da faaliyet gösteriyor. Örgütün liderliğinde ise ekranlara çıkarak 'Mehdi' iddiasında bulunan "Mehdi İmam İskender Ali Mihr" kod adlı İskender Evrenesoğlu bulunuyor. Türksat Uydularında yer alan MPL ve Nur TV adlı televizyon kanallarıyla kendisine vahiy geldiğini ve Allah ile konuştuğunu ve mehdilik/resulluk iddiasında bulunacak kadar sapkın faaliyetlerde bulunuyor.

SAPKIN DİNÎ ANLAYIŞIN ADI: HANİF DİNİ

Örgütün asıl amacı FETÖ ile aynı doğrultuda olduğu görülmekle beraber İslam, Hristiyanlık ve Yahudiliği birleştirme temeline dayanıyor. Böylelikle İskender Evrenesoğlu adlı sapkın 'hanif' dinini getirdiği iddiasında bulunuyor.

Örgüte ait Türkiye'de faaliyet gösteren Mihr Vakfı'nın internet üzerinden kurduğu (haşa) "Allah Üniversitesi" adındaki ifsat yuvasında diploma dağıtan İskender Evrenesoğlu, kuranmeali.org adlı sitede ise Kur'an'dan olduğunu iddia ettiği sözde meallerini de yayınlayarak insanları yanlış yönlendiriyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in son peygamber olmadığını iddia eden Evrenesoğlu kendisine indirildiğini iddia ettiği "Risalet Nurları" adında sapkın bir de kitabı bulunuyor. Ayrıca şarlatan Evrenesoğlu, kendisine Allah tarafından Arapça öğretildiği, tüm peygamberlerin önünde namaz kıldırdığını, asıl dinin haniflik olduğunu ve kendisinin mehdi resul olduğunu ileri sürüyor.

TASAVVUFU KENDİ SAPIKLIĞINA ALET EDİYOR

Türkiye genelinde Mihr Vakfı ile İslam'ı bozmaya çalışma faaliyetlerine devam eden İskender Evrenesoğlu Örgütü, Konya’da Konya Mutasavvıflar Derneği, Mardin’de "Manevi Tekamül Derneği", Mersin’de "Mersin Mutasavvıflar Derneği", Bursa’da “Mutasavvıflar Derneği”, Kütahya’da “Osmanlı Kültürünü Yaşatma Derneği”, Aydın’da “Hidayet Derneği”, Samsun, Amasaya, Giresun ve Çorum’da “Anadolu Mutasavvıflar Derneği”, Gaziantep’te “Gaziantep Mutasavvıflar Derneği” adıyla faaliyet gösteriyor. Bilinen derneklerinin dışında her şehirde farklı derneklerle ifsat faaliyetlerine devam ediyor.

SANAL ALEMDE DE İFSAT EDİYOR



İfsat yapılanmasının internet siteleriyle de sanal alemde bozgunculuk yapmaya devam ediyor. Mpl.com.tr, mihriturk.tr.gg , kurandakihidayet.com, kurantefsiri.com, tr.mihr.com mutasavvuflardernegi.com, imamiskenderalimihr.com, mehdiresul.net, hakaynasi.com, hidayetgunesi.com, siratkoprusu.com, mehdiresul.4t.com, fazilnimet.com, mehdiningemisi.com, mehdiresul.net, mehdiasiskenderalimihr.blogcu.com, forum.hidayetvakti.com, hidayetdernegi.com, herkescehennemdenkurtulabilir.com, bilgininefendisi.net, hidayetigizleyenler.com, mihr.com, islamteslimdir.azbuz.com, tasavvufdernegi.blogcu.com, fazilnimet.net internet siteleriyle de Türkiye'de etkin faaliyet gösteriyor.

Sosyal medya hesaplarının birçoğu sahte olmakla birlikte örgüt mensupları ise kendilerini gizledikleri görülüyor. Bu hesaplar ise genellikle sahte peygamberin fotoğraflarıyla propaganda yapıyor.

RESMİ İZİN ALIP SAHTE DİNİ YAYIYORLAR

Evrenesoğlu örgütü internet siteleri, televizyon kanalları ve sosyal medya hesapları dışında organize olarak her şehirde salon ve kafe kiralayarak sözde mehdi resulun propagandasını yaparak adam devşirmeye çalışıyor. Yüz yüze ikna çabalarıyla beraber insanlara meal ve CD dağıtıyor. Resmi izinle konferans ve sema gösterileriyle insanları etkileme yoluna gidiyor. Örgütün taşra ve kırsal kesimde daha etkin olduğu iddiaları da tehlikenin boyutunu büyütüyor.