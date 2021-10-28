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Yerel FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı
Yerel

FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla salıverildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 20:30:00 -
FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/ PDY) üyesi olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY terör örgütüne üyelik suçlamayla arandığı tespit edilen bir şüpheli Başiskele'de yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla salıverildi.

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