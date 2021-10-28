FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla salıverildi.
Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/ PDY) üyesi olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY terör örgütüne üyelik suçlamayla arandığı tespit edilen bir şüpheli Başiskele'de yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla salıverildi.