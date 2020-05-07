FETÖ tetikçisinden alçak tweet!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari tetikçisi Emre Uslu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili skandal bir tweete imza attı.

17-25 Aralık'ı hatırlattı!

Kanlı 15 Temmuz darbe girişiminin faili hain terör örgütü FETÖ, 17-25 Aralık'ta birbiriyle alakasız dosyaları birleştirip kamuoyuna 'yolsuzluk' diye sunarak siyasete darbe vurmak istemiş. 2023 vizyonu çerçevesinde planlanan 3. Havalimanı, 3. Köprü ve Kanal İstanbul gibi mega projeleri hedef almıştı. Bu doğrultuda, Türkiye'ye çağ atlatacak projeleri üstlenen işadamları FETÖ militanı savcılar tarafından gözaltına alınmak istenmişti.

17 Aralık darbe girişimi isimsiz ihbar mektuplarıyla başlatılmıştı. İsimsiz ihbarlarla soruşturma açılması ve bunların delil yapılması kanunda suç olmasına rağmen FETÖ'cü savcılar, aldıkları emir doğrultusunda operasyon talimatı vermiş. Yapılan ihbarlar, İhbarı yapanların adreslerine bakılmaksızın delil kabul edilmişti. Ancak aynı adresten tam 12 ihbar yapılmıştı. 17 Aralık darbe girişimini yöneten savcılar, İstanbul Başsavcısı'na haber vermeden düğmeye basmış, soruşturmanın detaylarının Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) girilmemesi yapılan hukuksuzluğu gözler önüne sermişti.

"Erdoğan bir an önce gitse..."

Firari FETÖ'cü Emre Uslu, bugün tweet atarak "Erdoğan bir an önce gitse yeni gelen iktidar için Türkiye'yi yönetmek, düzlüğe çıkarmak o kadar kolay olur ki." şeklinde küstah bir tweet attı.

17-25 Aralık yargı darbesini hatırlatan FETÖ tetikçisi, "Erdoğan'ın 17/25 Aralık büyük yolsuzluk operasyonundan sonra yaptıklarını tek tek geri al eski haline getir Türkiye İsviçre Saati gibi çalışmaya başlar..." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

İşte Türkiye'ye gelemeyen Uslu'nun yurt dışından attığı o tweet: