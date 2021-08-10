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Gündem 'FETÖ terör örgütü değil' demişti! Amiral eskisi Türker Ertürk'ten 'darbe' çağrısı
Gündem

'FETÖ terör örgütü değil' demişti! Amiral eskisi Türker Ertürk'ten 'darbe' çağrısı

FETÖ'nün terör örgütü olmadığı şeklinde skandal bir açıklamada bulunan ve 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine imza atan Türker Ertürk, Tunus'taki darbeyi meşrulaştırarak Türkiye'de de darbe çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 23:51:00 - 2021-08-10 23:57:11

yeniakit.com.tr

15 Temmuz kanlı darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün terör örgütü olmadığını söyleyen amiral eskisi Türker Ertürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla darbe çağrısı yaptı.

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine imza atan emekli komutanlardan Türker Ertürk, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Tunus'taki darbeyi meşrulaştıran Türker paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Dün akşam bir düğünde eşi Türk olan bir Tunuslu ile tanıştım, konuştum ve Tunus’taki gelişmeleri sordum. “İyi oldu, halk İhvan’dan ve yarattığı hırsızlıktan, yolsuzluktan ve yalancılığından bıkmıştı, demokrasinin önünde en büyük engeldi” dedi. Ben de “Biz de bıktık” dedim.

Halkın iradesini yok sayan darbeyi meşrulaştıran Türker, paylaşımında 'Biz de bıktık' diyerek yüzde 52 oyla seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetinin demokrasisini sorguladı.

Millete silah sıkan FETÖ'nün terör örgütü olmadığı şeklinde skandal bir açıklamada bulunarak 15 Temmuz'un darbe olmadığını söyleyen Türker, yaptığı paylaşım ile darbe çağrısında bulundu.

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