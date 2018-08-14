FETÖ tehdidi hala sürüyor! 6 ilde operasyon...
Balıkesir merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, komiser yardımcısı ve başpolislerin de aralarında bulunduğu 11 emniyet mensubu gözaltına alındı.14 Ağustos 2018 Salı 11:30
Balıkesir merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, komiser yardımcısı ve başpolislerin de aralarında bulunduğu 11 emniyet mensubu gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Balıkesir, Antalya, Muğla, Eskişehir, Kütahya ve Manisa'da, biri görevde, 2'si emekli, 12'si ihraç edilmiş toplam 15 emniyet mensubunun (1 komiser yardımcısı, 3 başpolis, 11 polis) yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.
Firari 4 şüphelinin yakalaması için çalışmalar sürüyor.
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