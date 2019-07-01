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FETÖ şüphelisi teslim oldu

İstanbul'da güvenlik güçlerine teslim olan FETÖ şüphelisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:13
FETÖ şüphelisi teslim oldu

İstanbul'da emniyete teslim olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan S.Y, İstanbul'da emniyete giderek teslim oldu.

Telefonunda ByLock bulunduğu tespit edilen ve örgütün üniversiteye öğrenci yerleştirilmesi ve lise öğrencilerinden sorumlu "abi" olduğu öne sürülen zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:13
  1. İstanbul
  2. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. ByLock

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