THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ şüphelisi çift Kayseri'de enselendi

İstanbul merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında aranan karı koca Kayseri'de yakalandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:26
FETÖ şüphelisi çift Kayseri'de enselendi

İstanbul merkezli FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde haklarında  yakalama kararı bulunan S.D. ile kocası H.D, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve  Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde gözaltına alındı.

KayseriEğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen  çift, emniyete götürüldü.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a götürüleceği  öğrenildi.
 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 11:26
  1. Kayseri
  2. İstanbul
  3. FETÖ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Demirtaş ve Önder'e hapis cezası!
    1. Demirtaş ve Önder'e hapis cezası!
    2. Evde kolayca yapabileceğiniz akne..
    3. Burası Afrika değil Türkiye'de bir..
    4. Batı Türkiye'ye neden düşman?
    5. Çayda şeker kullanma alışkanlığını..
    6. Yunanistan'da Türk rüzgarı esti!
    7. Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon..
    8. Afrika savanası değil Türkiye
    9. İzmir'de feci kaza! Bir aile yok oldu
    10. Hangi yiyecek içeceklerde böcek var?
    11. "Maçı oynarsak, bu koltukta oturamam”
    12. Mehmet Ayan: Beşiktaş mağlubiyeti..
    13. 26 yıl sonra Süper Lig'in kapısına..
    14. Şaka yapmak için eşini sıkıştırdı!..
    15. Cem Dizdar'dan çarpıcı yorum:..
    16. İspanya ayakta! Taraftarlar sokağa..
    17. Kurtlar Vadisi'nin yeni kanalı belli..
    18. Kaçakçılık operasyonunda ele..
    19. Prens Muhammed bin Selman'dan..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs..
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı