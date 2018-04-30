FETÖ şüphelisi çift Kayseri'de enselendi
İstanbul merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında aranan karı koca Kayseri'de yakalandı.30 Nisan 2018 Pazartesi 11:26
İstanbul merkezli FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan S.D. ile kocası H.D, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde gözaltına alındı.
KayseriEğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen çift, emniyete götürüldü.
Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a götürüleceği öğrenildi.
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