FETÖ şüphelisi 4 muvazzaf astsubay yakalandı
FETÖ soruşturması kapsamında aranan 4 muvazzaf astsubay, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı.14 Eylül 2019 Cumartesi 13:45
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 4 şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan muvazzaf astsubaylar H.D, M.Y, M.P. ile İ.S'nin, Eskişehir'de olduğunu belirledi.
İstanbul'a gönderilecekler
Zanlılar, kent merkezindeki evlerinde yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.
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