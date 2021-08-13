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Gündem FETÖ şüphelileri sınırı geçemeden enselendi
Gündem

FETÖ şüphelileri sınırı geçemeden enselendi

Edirne'nin İpsala ilçesinde, yurt dışına kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerden 3 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 22:57:00 -
FETÖ şüphelileri sınırı geçemeden enselendi

Edirne'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları iddia edilen ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 3 şüpheli yakalandı.

İddialara göre, İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, şüphelendikleri otomobili Dörtyol kavşağında durdurdu. Otomobilde yapılan kontrollerde aralarında FETÖ şüphelisi olarak yargılanmalarına devam edildiği öğrenilen kişilerin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

3 kişi tutuklandı

FETÖ şüphelisi E.Ş., H.D. ve F.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları öne sürüldü.

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