FETö soruşturmasındaki flaş gelişmeyi duyurdu! Emre Belözoğlu hakkında karar verildi
Gazeteci Toygun Atilla, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Emre Belözoğlu hakkındaki FETÖ soruşturmasında kovuşturmaya gerek yok kararı verildiğini duyurdu.04 Ekim 2019 Cuma 23:37
Hürriyet Gazetesi muhabiri Toygun Atilla katıldığı televizyon programında Emre Belözoğlu ile ilgili soruşturmaya ilişkin son dakika bilgileri verdi.
Atilla, CNN Türk ekranlarındaki Gündem Özel programında Belözoğlu hakkındaki FETÖ soruşturmasında kovuşturmaya gerek yok kararı verildiğini belirtti.
2013'e kadar himmet vermiş
Atilla karar metninde ise ''2013 yılına kadar dini sohbet ve para ilişkileri olsa da bundan sonraki eylemlerinde sempati ve iltisak boyutunda kaldığı, bunun ötesinde örgüt üyeliğine dair bir delil elde edilemediği kanaatine varılmış ve kovuşturmaya gerek yok kararı verilmiştir'' ifadelerinin yer aldığını belirtti.
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