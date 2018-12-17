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FETÖ soruşturmasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kırıkkale merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 7'si, adliyeye sevk edildi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:30
FETÖ soruşturmasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kırıkkale merkezli 7 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan 7'si adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale ile birlikte Şırnak, Kayseri, Ankara, İzmir, Balıkesir ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alınırken, 7'si muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen 8 şüpheliden Y.I., İ.Y., S.A.A., F.Ü., İ.K., Y.S. ve H.C., emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Ö.F.P.'nin ise emniyette sorgusu sürüyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 12:30
  1. Şırnak
  2. Kırıkkale
  3. Kayseri
  4. İzmir
  5. Hatay
  6. Balıkesir
  7. Ankara
  8. FETÖ operasyonu
  9. Terörle Mücadele

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