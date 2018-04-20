THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ skandalları bitmiyor! "Cenneti vadetmiş"

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü İsrafil Kurtcephe, açıklamaları Fetullah Gülen'in sapkınlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

20 Nisan 2018 Cuma 16:08
FETÖ skandalları bitmiyor! "Cenneti vadetmiş"

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü İsrafil Kurtcephe, "Fetullah Gülen bana, 'Sen bu millete büyük hizmetler etmişsin, artık ibadet etmene gerek yok. Allah sana cennetinden ala bir yer ayırmış.' dedi." ifadesini kullandı.

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kurtcephe, yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen Kurtcephe, rektörlüğü döneminde hakkında FETÖ/PDY'den 54 soruşturma açıldığı iddiasının doğru olmadığını savundu.

Üniversitedeki FETÖ'cü olduğu söylenen isimleri teker teker gönderdiğini, haklarında soruşturma açılan 120 kişiden sadece 41'inin kendi döneminde üniversiteye alındığını ileri süren Kurtcephe, bu personellerin rektör olarak "olur" yazılarını imzaladığını kabul ettiğini dile getirdi.

Bunun prosedür gereği olduğunu, bu konuda bir tercih yapma hakkının bulunmadığını savunan Kurtcephe, göreve alınan akademisyenlerin güvenlik soruşturmasından geçirilmesiyle ilgili yasal zorunluluk ve temayül bulunmadığını söyledi.

PENSİLVANYA ZİYARETİNE DEĞİNDİ

Konuşmasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret etmesine değinen Kurtcephe, şunları belirtti:

"İlkokul mezunu bir adamın nasıl bu kadar önemli birisi haline geldiğini, ihanetini yazacak tarihçilerden olduğum için Fetullah Gülen ile görüşmek istedim. Hasan Tarık Şen'in (örgütün sözde il sorumlusu) Fetullah Gülen ile görüştürme teklifini kabul ettim. Üç kişi Pensilvanya'ya gittik. Fetullah Gülen yaptığımız ziyarette üniversitedeki bilimsel çalışmaları sordu, ben de anlattım. Fetullah Gülen bana 'Sen bu millete büyük hizmetler etmişsin, artık ibadet etmene gerek yok. Allah sana cennetinden ala bir yer ayırmış.' dedi. Bunun üzerine söylediklerini ciddiye almayarak güldüm."

 

Duruşmaya ara verildi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 16:08
  1. OTOMOBİL Haberleri
  2. OTOMOBİL
  3. Akdeniz Üniversitesi
  4. Antalya
  5. Rektör
  6. FETO
  7. Söz
  8. HABERLER

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinirlerine hakim olamayınca tribüne gönderildi!
    1. Sinirlerine hakim olamayınca tribüne..
    2. Başakşehir yeniden lider! 3-1
    3. TBMM'den geçti! Seçim kararı Resmi...
    4. CHP İYİ Parti'ye mi umut bağladı?
    5. İsrailli bakandan suikast tehdidi!
    6. Rusya: Nasıl çözeceğimizi biliyoruz
    7. ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah..
    8. "Türk Telekom" davasında müebbet yağdı
    9. Medipol Başakşehir Kayserispor'u 3..
    10. Esed, kimyasal silah maddelerini..
    11. Hatay'da El Nusra operasyonu: 2 kişi..
    12. Twitter dünya genelinde çöktü
    13. Bugüne kadar hiçbir trenin uğramadığı..
    14. Aday bulamayan CHP'ye İngilizler..
    15. Asırlık kırmızı buğday yeniden..
    16. Antalya ve İzmir'e yeni havalimanı..
    17. Telekom'u işgal girişimi davasında karar
    18. Afrin'de batan PYD'nin malları bulundu
    19. ABD Başkanı Trump, petrol fiyatlarını..
    20. Kanserin vücutta yayılmasına yol açan..
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...
    Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz