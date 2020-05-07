FETÖ sanıkları koronavirüs bahanesiyle tahliye istiyor

İnfaz yasasında yapılan düzenleme öncesinde terör örgütleri PKK, DHKP-C, MLK-P ve FETÖ terör örgütü yandaşları cezaevlerindeki kendilerine yakın tutukluların serbest bırakılması için propaganda yaparken şimdi de cezaevlerinde riskin arttığını belirterek en azından adli kontrol talebiyle evde hapis cezası talep etmeye başladılar. FETÖ’nün çatı davası sanıklarından dönemin Destek Kıtaları Komutanı eski Albay Cengiz Aydın, virüs korkusundan tahliye olmak istediğini Ankara 1. Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi Başkanlığına gönderdiği dilekçeyle bildirdi. Aydın’ın dilekçesinde, “Virüsün Türkiye’de de tespit edilen vakıa sayısı hızla artış gösteriyor. Temel hak ve özgürlüklerin konusu olan insan haklarının temelini insan hayatı oluşturur. Pandemi ilan edilen böyle bir durumda bir kısım mahkumların tahliye edilip diğerlerinin içerde salgınla baş başa bırakmak vicdanları yaralamaktadır” ifadeleri yer aldı.

Kamu sağlığı tehlikeye girer

Aydın, 45 aydır cezaevinde olduğunu da hatırlattığı dilekçesinde, “Salgının hızı, ölümcül etkileri, hükümlü/tutukluların bu salgına karşı korunma noktasında içlerinde bulundukları fiziksel koşulların imkansızlığı, henüz bu salgına karşı bir tedavi yönteminin bulunamamış olması, herhangi bir hükümlünün enfekte olması halinde cezaevi içinde ve cezaevinde çalışanlar vasıtasıyla dışarı taşınarak kamu sağlığının tehlikeye gireceği de dikkate alınarak tutukluluk tedbirinin sonlandırılması; ev hapsi dahil olmak üzere adli kontrol tedbirleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim” dedi.