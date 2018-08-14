0553 313 94 23

FETÖ sanığından ilginç savunma: Hapisten çıkmazsam çocuğum olmayacak!

Eskişehir'de FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 23'ü tutuklu, biri firari 58 sanığın yargılandığı davada savunma yapan sanık Bünyamin M., çocuğu olmadığı için tüp bebek tedavisi gördüğünü belirterek, "Tedavi devam ederken cezaevine girdim. Çocuğumun olmama riski var. Hapishaneden çıkmam lazım. Hapishaneden çıkmazsam çocuğum olmayacak." ifadelerini kullandı.

14 Ağustos 2018 Salı 15:04
FETÖ sanığından ilginç savunma: Hapisten çıkmazsam çocuğum olmayacak!

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 23'ü tutuklu, biri firari 58 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, 23'ü tutuklu 57 sanık hazır bulundu.

Havacı askerlerden sorumlu mahrem imam olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Bünyamin M, mahkeme başkanının iddianameyi okumasının ardından yaptığı savunmada, FETÖ terör örgütü ile hiçbir alakasının olmadığını ileri sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Eskişehir'de 2013-2014'de FETÖ'nün sözde eğitim kurumlarından Anafen, 2014-2016'da Samanyolu Gülbahar Kolejinde Fen Bilgisi öğretmeni olarak çalıştığını belirten Bünyamin M, "Ben sadece iş olarak bu okullarda çalıştım. Geçmişte de Çanakkale'de Anafen'de çalışmıştım. Eşimle de orada tanıştık. Evlendik. Benim Bank Asya hesabımın açılışı da bu okul yüzündendi." diye konuştu.

67 ANKESÖRLÜ TELEFON KONUŞMASINI HATIRLAMIYORMUŞ

Sanık Bünyamin M, eşinin halen memur olduğunu, öğretmen olarak görev yaptığını dile getirerek, savunmasına şöyle devam etti:

"Eşimle 2007'de tanıştık ve evlendik. Eşim de 2014'e kadar örgütün dershanelerinde çalıştı. Bizim çocuğumuz olamıyor. Çocuğumuzun olmadığını öğrenince tedavi yöntemlerine başvurduk. Tedavi devam ederken cezaevine girdim. Çocuğumun olmama riski var. Hapishaneden çıkmam lazım. Hapishaneden çıkmazsam çocuğum olmayacak. Benim örgütle bir alakam yok. Kardeşimde ByLock çıktığı doğrudur. Fakat ben onda ByLock çıktığını emniyette öğrendim. Tahliyemi talep ediyorum."

Mahkeme başkanının "67 kez ankesörlü telefondan aranma tespitin var, nedir savunman?" sorusu üzerine sanık Bünyamin M, "Hatırlamıyorum. Ben örgütle konuşmadım." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir yapılanmasına yönelik, 17 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 58 askerden 23'ü tutuklanmış, diğer sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Firari bir sanık ise aranıyor.

Duruşmaya yarın da devam edilecek.

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 15:04
  1. Eskişehir
  2. Çanakkale
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • ahmetahmet2 sa önce
    Senin gibi .... olsa olsa.... olur oda olmasın çünki senin gibi yeterli...var.Hem hain senin gibi ...ler asılacak birşeyiniz kalmasin bu dünyada.
  • gökhangökhan2 sa önce
    ALLAH teala nasıl isterse öyle olur.... şeref yoksunu utanmaz herif... bahaneye bak
  • kadir çetinkadir çetin1 sa önce
    bu fetöcülerin alayı hadım edilmeli ki çoğalmasınlar
  • YusufYusuf2 sa önce
    Bunu devletine ihanet etmeden once dusunecektin soysuz.
  • hercaihercai1 sa önce
    Serefsize bak serefsize, sen dogmussun vatan haini olmussun ve hala cocuk yapma derdindesin! It yahudi usagi! Hapisten cikinca Israil/Amerika yaparsin, orda dogar cocugun!
  • faynurfaynur1 sa önce
    aman ne mühim meseleee
  • bekirbekir2 sa önce
    Bu fetocular kadar aşağılık kaypak omurgasız vede karaktersiz yaratıklar gelmemiştir dünyaya....
  • tuğrultuğrul2 sa önce
    Ulan ... ala senden bu millet ne gördü ki sülbünden ne görecek, vatan haini alçak
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Pakistan'da bombalı saldırı: 14 yaralı
  1. Pakistan'da bombalı saldırı: 14 yaralı
  2. Evin bahçesinde patlama! 4 çocuk..
  3. Bakan duyurdu: Konutta yeni kampanya..
  4. BDDK'dan bankaları 'rahatlatan'..
  5. İBB, 35 Bin üniversite adayına rehber..
  6. Ülke yine kana bulandı! Çok sayıda..
  7. Türkiye'den İtalya'ya taziye mesajı
  8. Skandal F-35 kararı sonrası Yunan..
  9. Sahtekar din sömürücüsünden 'kaynanaya..
  10. Ülke şokta! Dükkana bomba ile..
  11. Dolar güne nasıl başladı?
  12. Belediye başkanından örnek tasarruf:..
  13. Konutta son dakika kampanya!
  14. 200 milyon yıl öncesine ait olan yeni..
  15. Azerbaycan'da Türkiye'ye destek!
  16. FBI'dan dünyayı korkutan dolar..
  17. Çorum'da seyir halindeki araç alev aldı
  18. Amerika menşeli teknolojik ürünlere..
  19. Çin'den ABD'ye savunma bütçesi tepkisi!
  20. Ölmeyi yasaklayan fenomen muhtar..
Brunson'un Türkiye'deki gizli görevi ortaya çıktı
Brunson'un Türkiye'deki gizli görevi ortaya çıktı
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?