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FETÖ sanığı polis her şeyi itiraf etti! 'Bunlara çalışın dediler ve...'

Aydın'da FETÖ'ye üye olma suçundan yargılanan eski polis, savunmasında her şeyi itiraf etti. Sanık, mahkeme tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

30 Ekim 2018 Salı 16:42
FETÖ sanığı polis her şeyi itiraf etti! 'Bunlara çalışın dediler ve...'

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılanan ve komiser yardımcılığı sınavı sorularının önceden kendilerine verildiğini itiraf eden sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına eski komiser yardımcısı tutuksuz sanık H.K, avukatı ve yakınları katıldı.

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan H.K, hakkındaki iddiaları reddetti.

Polislik mesleğine 2000 yılında başladığını, örgütle 2007 yılında Van'da tanıştığını söyleyen H.K, görev yaptığı kentte polislerden sorumlu öğretmen olan E.A'nın kendisiyle iletişime geçtiğini, komiser yardımcılığı sınavına girmesini istediğini anlattı.

"Bunlara çalışın dediler"

Sınav tarihi açıklanınca polis eşiyle sınava girmeye karar verdiklerini anlatan H.K, şunları ifade etti:

"Eşimle birlikte sınava çok çalıştık. Sınava bir hafta veya on gün kala polis memuru B.G ile E.A isimli şahıs, bize geldi. E.A, çantasından çıkardığı bir tomar A4 kağıdını eşime verdi. Kur'an-ı Kerim üzerine el bastırarak bizlere soruların verildiğinden kimseye bahsetmeyeceğimize dair yemin ettirdi. Bu sınava eşimle birlikte girdik. Sınav sonucunda ben 82 veya 83 aldım, eşim ise 83 puan aldı. 300 - 400 soru verilmişti, 'Bunlara çalışın içinden çıkar.' demişlerdi, tahminime göre verdiği soruların yüzde 60'ı sınavda çıktı." ifadelerini kullandı.

Örgütle tanıştığı için pişman olduğunu vurgulayan H.K, "Bir yanlışın içine düştüm ama bu işin farkında olmadan beni içlerine çektiler, vatan haini olarak görülmek ağrıma gidiyor. Beraatımı talep ediyorum." dedi.

Sanık ve avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, H.K'ya 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 16:42
  1. Van
  2. FETÖ
  3. Aydın

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