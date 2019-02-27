FETÖ sanığı öğretmene hapis cezası!
Kastamonu'da, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.27 Şubat 2019 Çarşamba 11:20
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Cemile K.D. katıldı.
Örgüte ait kapatılan eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığını ifade eden sanık, çalıştığı dönem içerisinde örgütün herhangi bir faaliyetine katılmadığını öne sürdü.
Suçsuz olduğunu iddia eden Cemile K.D, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
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