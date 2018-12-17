FETÖ sanığı mahkemede kendini böyle savundu: Bu kadar hain olduklarını bilmiyordum

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Karşıyaka eyaleti"ne yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 11 sanığa "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 6 yıl 3 ay ile 9 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

İzmir'de FETÖ'nün sözde "Karşıyaka eyaleti"ne yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 11 sanıkla ilgili karar çıktı. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 6'sı tutuklu 11 sanık ile avukatları katıldı.

İddia makamı, daha önce verdiği mütalaasını tekrar ederek sanıklar Ayhan Şen, İsmail İşik, Abdullah Eren, Abdullah Turgut, Ahmet Kuşdemir, Cemalettin Çetin, Çağrı Bozkurt, Mehmet Türkmen, Mehmet Ali Güven, Metin Çevik ve Sefer Özcan'ın "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

'Çok pişmanım beraatımı talep ediyorum'

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen tutuklu sanık Mehmet Ali Güven, FETÖ'ye herhangi bir yardımda bulunmadığını savunarak, örgüt üyeliğiyle ilgili somut herhangi bir delilin olmadığını söyledi. 32 aydan bu yana tutuklu olduğunu dile getiren Güven, suçsuz olduğunu beyan ederek beraatını istedi.

Tutuklu sanık Ahmet Kuşdemir ise, iddia makamının mütalaasına katılmadığını, FETÖ üyesi olmadığını savunarak, "Böyle olacağını bilseydim kapatılan Bank Asya'nın önünden geçmezdim, örgütle bağlantılı olan sendikaya üye olmazdım. Çok pişmanım, beraatımı talep ediyorum" dedi.

'Hain olduklarını bilmiyordum'

Tutuksuz sanık Mehmet Türkmen de, 17-25 Aralık 2013 sürecinin ardından örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla kapatılan Bank Asya'ya para yatırmadığını iddia ederek, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla yargılanmasından da üzüntü duyduğunu söyledi. Devlete hiçbir zaman zararının olmadığını dile getiren Türkmen, "Dini duygularla girdiğim cemaatin bu kadar hain olduklarını bilmiyordum. Beraatımı istiyorum" dedi.

Son sözleri sorulan sanıklar, beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 6 yıl 3 ay ile 9 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları vererek, Güven ve Çevik'in tahliyesine karar verdi.

İzmir'de FETÖ/PDY'nin sözde "Karşıyaka eyaleti"ne yönelik soruşturma kapsamında 27 Mayıs 2016'da düzenlenen operasyonda, örgütün "okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu" olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Fetullah Gülen'in yeğeni olan Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 14'ü tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu 14 sanık hakkında hazırladığı iddianamede Gülen hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla 22,5 yıl, diğer sanıklar hakkında da "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Dosyası ayrılan sanık Ersin Topuz'a"silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 11 yıl, Mehmet Daşönü'ne aynı suçtan 12 yıl 9 ay, Mehmet Mezher Gülen'e ise "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 21 yıl hapis cezası vermişti.