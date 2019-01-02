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FETÖ sanığı eski hakim karı kocaya hapis cezası!

Gaziantep'te FETÖ davasında yargılanan eski hakim karı-koca 6 yıl 3'er ay hapis cezası çarptırıldı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:25
FETÖ sanığı eski hakim karı kocaya hapis cezası!

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Fatih Aygün ve eşi Nur Güler Aygün ile avukatları katıldı.

Son savunmalarını yapan eski hakim çift, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadıklarını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını savundu.

Cumhuriyet savcısı, her iki sanığın da ByLock programını kullandığını, öğrencilik ve staj dönemlerinde örgüt evinde kaldığını ve çiftin örgüt içi evlilik olan "katalog evliliği" yaptıklarını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdiği çiftin yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:25
  1. Gaziantep
  2. Fatih Aygün
  3. Nur Güler Aygün
  4. fetö

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