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FETÖ sanığı eski astsubayların cezası belli oldu

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan eski 3 astsubay 4 yıl 8 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:46
FETÖ sanığı eski astsubayların cezası belli oldu

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu olan eski jandarma astsubay sanıklar Mesut Keskin, Mustafa Yaman ve Yusuf Ünaldı ile avukatları katıldı.

Sanıklar yaptıkları savunmalarında, FETÖ/PDY ile bir ilgilerinin olmadığını öne sürerek, beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, yapılan incelemelerle suçları sabit olduğu anlaşılan sanıkların ilgili kanunlar kapsamında cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklardan Mesut Keskin'e 7 yıl 6 ay, Mustafa Yaman'a 6 yıl 10 ay, Yusuf Ünaldı'ya ise 4 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 16:46
  1. Şanlıurfa
  2. Yusuf Ünaldı
  3. Mustafa Yaman
  4. Mesut Keskin
  5. FETÖ/PDY

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