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FETÖ sanığı 9 mühendise hapis cezası

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan ve tutuksuz yargılanan inşaat, elektrik ve kimya mühendisi toplam 9 kişiye 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

11 Aralık 2018 Salı 18:09
FETÖ sanığı 9 mühendise hapis cezası

Eskişehir'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan 9 mühendise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan ve tutuksuz yargılanan inşaat, elektrik ve kimya mühendisleri Erkan Turan, Gültekin Erdem, Hakan Sarıer, Hasan Yıldız, Hüseyin Akçeşme, İlker Demirgöz, Mustafa Karav, Mehmet Çukurbağ ve Mustafa Tiryaki bugün yapılan duruşmada son kez mahkeme heyeti karşısına çıktı. 'Terör örgütü üyesi olmak'la suçlanan sanıklar, savunmalarında suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, 9 sanığı 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. 

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 18:09
  1. Eskişehir
  2. FETÖ davası
  3. FETÖ'cü mühendisler
  4. hapis cezası

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