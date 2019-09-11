0553 313 94 23

FETÖ sanığı 17 kişinin yargılanmasına başlandı

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 2’si tutuklu 17 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:20
FETÖ sanığı 17 kişinin yargılanmasına başlandı

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 2’si tutuklu 17 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.


Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında 2’si tutuklu 17 sanık ile avukatları hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraatlerini istedi. Mahkeme Başkanı, tutuksuz sanık Bayram G.’nin iddianamede geçen, “’Bu zamana kadar örgüte dair bildiklerimi anlatmak için sürekli yol aradım, ama bulamadım. Çalışmış olduğum kurumda neredeyse her gün FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla birçok meslektaşım alınıyor. Örgütün hala askeriyede aktif olduğunu düşünüyorum. Çevremdeki insanlara güvenmiyorum. Sonuçta bu işlerden kaçışın olmayacağını düşünerek bir cesaretle tüm bildiklerimi size anlatmak için kendi rızamla geldim’ ifadesinde bulunmuşsun, savunman nedir?” cümleleri üzerine suçsuz olduğunu ve kandırıldığını söyleyerek beraatını talep etti.


Mahkeme heyeti, tutuklu iki sanığın da tahliyesine karar verirken, duruşmayı 11 Aralık’a erteledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari’de 10 yeni iş makinesi törenle hizmete sunuldu
    1. Hakkari’de 10 yeni iş makinesi törenle..
    2. ‘Gaziantep gastronomide güçlü bir..
    3. Peskov’dan Kremlin’in içine sızdığı..
    4. "Mahkemeye gitmeyin, bize gelin"
    5. Zonguldak'ta gazinin darbedildiği..
    6. Mersin’de Optisyen ve Gözlükçüler..
    7. Ay çekirdeğini trafiğe açık yola serdi
    8. İran Cumhurbaşkanı: "Savaş peşinde..
    9. ABD'li komutanlar, Şanlıurfa'ya geldi
    10. Yeni Malatyaspor'un "Futbol Köyü"..
    11. Vali Çağatay kazada yaralananları..
    12. Kömür yerine kendini yakacaktı
    13. Nilüfer personelinden anlamlı kermes
    14. Hıncal Uluç’tan Fikret Orman’a sert..
    15. TTYD Başkanı Narin: "5 yıldızlı..
    16. Üzerine kaynar su dökülen çocuk öldü
    17. Almanya'da göçmenlerin yaşadığı binada..
    18. Şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak
    19. Elazığ TSO’nun eğitimlerine yoğun ilgi
    20. Gazetecilerin otomobiline kedi sıkıştı
    21. Kuşadası’nda işyeri soygunun şüphelisi..
    22. Bakanlık duyurdu! Gri kategorideki..
    23. Zeytinköy’e güneş enerjisiyle..
    24. Menteşe Belediyesi’nden okullara bakım..
    25. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti..
    26. Fransız Bakanlara kurşunlu ölüm..
    27. Adıyaman'da cezaevindeki mahkum ölü..
    28. Başkan Deniz Köken öğrencilerle fidan..
    29. Oturma eylemi yaparken acı haberi aldı
    30. Çocuk Tiyatroları 41 Burda’da Devam..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim