FETÖ rahatça iftira atsın diye Twitter'a destek veren Biden'dan TikTok kararı!
FETÖ’nün Fuat Avni’sinin iftiralarını yaydığı Twitter’a sahip çıkıp, “düşünce özgürlüğü” diyen ABD, TikTok’a yasak getiriyor.
ABD’nin dünya genelinde tartışmaların odağı olan sosyal medya uygulaması TikTok ile savaşında yeni bir gelişme yaşandı.
ABD Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamayla, Çinli ByteDance şirketinin sahibi TikTok’un ABD’deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanması kabul edilmişti. Tasarı bugün ABD Başkanı Joe Biden'a sunuldu. Biden'ın tasarıyı imzalamasıyla yasal süreç resmen başladı.
Tasarıya göre, ByteDance’ın TikTok’u elden çıkarması için 6 aydan 1 yıla kadar süresi bulunuyor.
Biden'ın FETÖ firarilerinin iftiralarını rahatça yaydıkları Twitter'a ise desteği sürüyor.
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