FETÖ "otorite" dediği Siyonist İsrail'in safında

İsveç merkezli Nordic Monitor isimli FETÖ propagandası yapan şahsi sitesinde yazdığı “Hamas'ın Gençlik Ofisi, Erdoğan Yönetimi Altında Türkiye'deki İslamcı ve Neo-Milliyetçi Gençlik Gruplarıyla Bağlarını Güçlendiriyor” isimli yazısında Hamas’ın öz-savunma öğretmek maksatlı Filistinli çocuklara silah eğitimi vermesini İsrailli medya kaynakları ağzıyla eleştirerek Türkiye’yi de Hamas’a verdiği destek konusunda alçakça topa tuttu.

Hamas’ın Türkiye’ye yaptığı ziyaretlerle İslami gruplar ve Öncü Gençlik gibi Vatan Partisi iltisaklı gruplarla gerçekleştirdiği manevi bağların kurulmasından rahatsız olan FETÖ’cü Bozkurt, Türkiye’deki gençlerin Hamas ideolojisinden etkilenmesinden ve Hamas’ın ek kaynaklar bulması için yaptığı ziyaretlerden de yakınarak sorumlusunu Erdoğan göstererek Türkiye’yi hedef göstermekten kaçınmadı.

İsrail’in işgali altındaki Filistinli çocukların kendilerini savunabilmeleri amacıyla Hamas tarafından düzenlenen yaz kamplarının asıl maksadının çocukların askeri mühimmat, patlayıcı ve yiyecek taşıyan kuryeler olarak kullanılması olduğunu iddia eden Bozkurt, iddiasının temelini İsrail ordusu ve istihbarat teşikalatı Mossad’a dayandırarak şu açıklamalarda bulundu: “Hamas'ın bu görevle görevlendirdiği kişi, Hamas gençlik ofisinin başkan yardımcısı olarak tanımlanan Eşref Avad, mümkün olduğunca fazla destek sağlamak ve Hamas'ın gençlik projelerini teşvik etmek amacıyla Türk militan ve İslamcı örgütlerin liderleriyle bir dizi toplantı düzenliyor.

Hamas, gençler ve çocuklar için düzenlediği yaz kamplarında hem pratik saha eğitimi hem de teorik eğitim vererek, yıllar içinde çocukları askeri eğitim ve silah taşımada kullanmasıyla tanınıyor. İsrail ordusu ve istihbarat servisleri, Hamas'ın bu kamplarda çocukları silah taşımak, mühimmat ve patlayıcıları yiyecek malzemeleri arasında gizlemek ve kuryeler olarak mesaj taşımak için kullandığını ortaya koydu.”

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Batı’ya Açık İstihbarat Raporu

İsrail sevdasında ağbabası Fethullah Gülen’i aratmayan Bozkurt, Hamas ile Türkiye’de iş birliğini güçlendiren Vatan Partisi’ne bağlı Öncü Gençlik, HÜDA-PAR, İmam Hatipliler Derneği gibi kuruluşları hedef alarak Batı’ya ve İsrail’e doğrudan açık istihbarat sundu. 27 Haziran’da Öncü Gençlik Genel Başkanı Samet Kunt’un liderliğindeki heyetin İstanbul’da Hamas Gençlik Ofisi Başkan Yardımcısı Eşref Avad ile görüşmesinden bahsederek Hamas'ın en önemli komuta ve koordinasyon merkezlerinden birinin bulunduğu İstanbul'da olduğunu ve MİT tarafından korunduğunu iddia etti.

Amerika ve İsrail’e Karşı Milli Duruştan Rahatsız!

Aydınlık gazetesinde yayımlanan toplantı özetinden bahsederek Hamas ve Öncü Gençlik’in küresel olarak ABD ve İsrail karşıtı cepheyi genişletme stratejilerini tartışmasını ele aldı. Kunt’un, ABD-İsrail ittifakını yenmeyi, Türkiye'yi NATO'dan çıkarmayı ve ABD askerlerini Türk askeri üslerinden çıkarmayı vaat ettiğini de rahatsızlık duyarcasına yazmaktan geri kalmadı. Ayrıca Öncü Gençlik yürütme kurulu üyeleri Yunus Emre Özgün ve Murat Katlanç, kardeş örgütleri Türkiye Gençlik Birliği'nin (TGB) ABD Büyükelçiliği ve Türkiye'deki ABD askeri üslerinin önünde düzenledikleri protestolarla övünmelerini Batı’ya şikayet niteliğinde yazmakla beraber iftiraları da ardı sıra ekledi. TGB’nin 2023’te İncirlik Amerikan Üssü’nde gerçekleştirdiği yasal protestoya değinmeyerek NATO üslerine ve ABD askerlerine saldırmakla suçlayarak Sayın Erdoğan ile yakınlıklarından dolayı hukuki takibata maruz kalmadıkları iftirasını yöneltti.

26 Nisan’da Eşref Avad’ın HÜDA-PAR Diyarbakır İl Başkanı Zeynel Abidin Gülsever ile görüşmesine değindikten sonra Mustazaflar Cemaati lideri Edip Gümüş’ün İsrail’e karşı yaptığı cihat çağrısını hedef alan FETÖ’cü Bozkurt, olay örgüsünün arkasında İran’ın olduğunu öne sürerek bu grupların “İsrail’in yok edilmesi taahhüdünü paylaşmakta olduğuna” vurgu yaparak katil İsrail’e duyduğu aşkı bir kere daha tekrarladı.

Hamas gençlik ofisinin Türkiye’de ilişki kurduğu kuruluşlar arasında Önder İmam Hatipliler Derneği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu, Yedi Hilal Derneği ve Saadet Partisi’nin gençlik kolu Anadolu Gençlik Derneği gibi kuruluşların bulunduğunu kaleme alarak Batı’ya açıktan istihbarat raporu sunmaya girişen alçak FETÖ’cü, birçok Hamas yetkilisinin hükümetin koruması ve desteği altında Türkiye'de ikamet etmekte ve faaliyet göstermekte olduğunu da ekleyerek MİT’in Hamas liderlerine Türkiye’de güvenlik hizmetleri sağladığını iddia etti.

İsrailli ajanlara destek çıkmaktan geri kalmayarak Hamas’ın Türkiye ile ilişkilerini eleştiren FETÖ’cü Bozkurt şu açıklamalarda bulundu:

“İsrail'in Türkiye'deki Hamas faaliyetlerini izleme çabaları, Türk yetkililerin Mossad varlıklarına ve Hamas ağı hakkında bilgi toplamaya çalışan muhbirlere karşı bir dizi eylemle suya düştü. ABD'nin yaptırımlarına rağmen, Hamas'a ait paravan şirketler, Türk mali ve bankacılık sistemlerine sorunsuz erişim sağlamaya devam ediyor. Bazı Hamas yetkilileri, kimliklerini gizlemek amacıyla Türkiye vatandaşlığı aldıktan sonra isimlerini değiştirdi.”