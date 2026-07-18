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Gündem FETÖ örgütü militanları kıskıvrak yakalandı: Hainlerin inlerine şafak vakti girildi
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FETÖ örgütü militanları kıskıvrak yakalandı: Hainlerin inlerine şafak vakti girildi

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FETÖ örgütü militanları kıskıvrak yakalandı: Hainlerin inlerine şafak vakti girildi

Afyonkarahisar'da illegal faaliyetlerini sürdüren karanlık yapılanmaya darbe indiren emniyet güçleri, düzenledikleri şafak baskınıyla terör örgütü FETÖ militanı 10 haini kıskıvrak yakaladı; adliyeye sevk edilen teröristlerden 6'sı demir parmaklıklar arkasına gönderildi.

Afyonkarahisar genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve finansal yapılanmalarının çökertilmesine yönelik yürütülen kararlı mücadele kapsamında yeni bir operasyona imza atıldı.  

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6 militan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantılı olanlara yönelik çalışma yürüttü.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, örgütte faaliyet yürüttükleri iddia edilen 10 şüpheliyi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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