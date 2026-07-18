Yargıtay'dan emsal karar çıktı: Kiracılara büyük güvence

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU Yargıtay, kiracının, kiralananın tesliminden sonra belirli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlenmesine rağmen boşaltmaması hâlinde kiraya verenin, bu tarihten itibaren bir ay içinde icraya başvurarak veya dava açarak sözleşmeyi sona erdirebileceğini hatırlattı. Kararda, tahliye taahhüdünün geçerli olabilmesi için yazılı şekilde yapılması, kiracı veya yetkili temsilcisi tarafından verilmesi, tahliye tarihinin açıkça belirtilmesi ve kiralananın tesliminden makul bir süre sonra düzenlenmiş olması gerektiği öne çıktı. Davaya konu olayda ise, takibe dayanak yapılan tahliye taahhüdünün düzenlenme tarihinden sonra taraflar arasında 11 Eylül 2024 tarihli yeni bir kira sözleşmesi imzalandığı, davacı vekilinin de bu sözleşmeyi kabul ederek tarafların anlaştığına ve davanın konusuz kaldığına dair beyan dilekçesi sunduğu tespit edildi. Yargıtay, ilk derece mahkemesinin, davacı tarafça itiraz edilmeyen bu yeni sözleşme ile kira ilişkisinin yenilendiğini ve tahliye taahhüdünün hükümsüz kaldığını gözetmeden karar vermesinin usul ve yasaya aykırı olduğuna hükmetti.