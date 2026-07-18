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Sağlık
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Vitamin ve mineraller sonrası...Takviyeler masum mu? Uzmanı açıkladı

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Vitamin ve mineraller sonrası...Takviyeler masum mu? Uzmanı açıkladı

Takviyeler masum mu sorusu her daim tartışılan konular arasında kendine yer buluyor...

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#1
Foto - Vitamin ve mineraller sonrası...Takviyeler masum mu? Uzmanı açıkladı

Bağışıklığı güçlendirmek amacıyla bilinçsizce kullanılan vitamin ve mineral takviyeleri, sanılanın aksine ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle sosyal medyada önerilen ve “herkese iyi geldiği” iddia edilen takviyelerin hekim değerlendirmesi olmadan kullanılmasının risk taşıdığına dikkat çekiyor. Sağlıklı olmanın tek yolunun takviye ürünler olmadığını vurgulayan uzmanlar, doğru beslenme ve yaşam alışkanlıklarının bu sürecin temelini oluşturduğunu hatırlatıyor.

#2
Foto - Vitamin ve mineraller sonrası...Takviyeler masum mu? Uzmanı açıkladı

Doktor Hale Akan, pandemi sonrası sosyal medyanın da etkisiyle artan vitamin ve mineral takviyesi kullanımına karşı vatandaşları uyardı. Uzman Dr. Akan, takviyelerin hekim değerlendirmesi olmadan kullanılmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

#3
Foto - Vitamin ve mineraller sonrası...Takviyeler masum mu? Uzmanı açıkladı

Son yıllarda, özellikle pandemi sonrası dönemde sosyal medyanın etkisiyle vitamin ve mineral takviyelerine yönelimin arttığını ifade eden Dr. Akan, 'Pek çok kişi bağışıklığını güçlendirmek ya da kendini daha enerjik hissetmek amacıyla bu ürünleri kendi kendine kullanıyor. Ancak vitamin ve mineral takviyeleri masum ürünler değildir ve herkeste aynı etkiyi göstermez' dedi.

#4
Foto - Vitamin ve mineraller sonrası...Takviyeler masum mu? Uzmanı açıkladı

Sağlıklı bireylerin öncelikle ihtiyaçlarını dengeli ve sağlıklı beslenme yoluyla karşılaması gerektiğini vurgulayan Akan, 'Sağlıklı beslenmeyen, yeterince uyumayan ve hareketsiz bir yaşam süren bireylerin yalnızca vitamin takviyesi alarak sağlıklı olmayı beklemesi doğru değildir' diye konuştu.

#5
Foto - Vitamin ve mineraller sonrası...Takviyeler masum mu? Uzmanı açıkladı

Vitamin ve mineral takviyelerinin kullanılmadan önce mutlaka hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Dr. Akan, gerekli durumlarda kan tetkikleri ve fizik muayene ile eksikliklerin tespit edilmesinin önemine dikkat çekti. Takviye ihtiyacı varsa hangi vitaminin, hangi dozda ve ne kadar süreyle kullanılacağına hekim tarafından karar verilmesi gerektiğini ifade etti.

#6
Foto - Vitamin ve mineraller sonrası...Takviyeler masum mu? Uzmanı açıkladı

Her bireyin ihtiyacının farklı olduğunu söyleyen Uzman Dr. Hale Akan, 'Herkes aynı vitamin takviyesini kullanmak zorunda değildir. Bu nedenle vitamin ve mineral takviyeleri hekim önerisi olmadan başlanmamalıdır' uyarısında bulundu.

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