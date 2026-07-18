Vitamin ve mineraller sonrası...Takviyeler masum mu? Uzmanı açıkladı

Son yıllarda, özellikle pandemi sonrası dönemde sosyal medyanın etkisiyle vitamin ve mineral takviyelerine yönelimin arttığını ifade eden Dr. Akan, 'Pek çok kişi bağışıklığını güçlendirmek ya da kendini daha enerjik hissetmek amacıyla bu ürünleri kendi kendine kullanıyor. Ancak vitamin ve mineral takviyeleri masum ürünler değildir ve herkeste aynı etkiyi göstermez' dedi.