Bakalım sonu ne olacak? İlk temaslar kuruldu: Cim-Bom'a savunma bakanı
Galatasaray'da yeni sezon öncesi stoper arayışı devam ederken gündeme Juventus'un Brezilyalı yıldızı Gleison Bremer geldi.
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi stoper arayışı devam ederken gündeme Juventus'un Brezilyalı yıldızı Gleison Bremer geldi.
Yeni sezon öncesi kadrosuna Lesley Ugochukwu'yu dahil eden Galatasaray transfer konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Stoper bölgesi için arayışına devam eden sarı-kırmızılılar için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Galatasaray'ın stoper bölgesi için gündemine aldığı isim Juventus forması giyen Gleison Bremer oldu. La Sicilia'ya göre, Galatasaray, Bremer ile ilgileniyor. Şimdilik, oyuncunun temsilcileriyle ilk temasları kurarak durumunu sordu. Henüz Juventus'a resmi bir teklif yapılmış değil.
Geçtiğimiz sezon menisküs sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan deneyimli stoper, buna rağmen tüm kulvarlarda 31 karşılaşmada forma giydi. Toplam 2 bin 569 dakika sahada kalan Bremer, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
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