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Gündem FETÖ, o aileleri ikna turuna çıkmış
Gündem

FETÖ, o aileleri ikna turuna çıkmış

FETÖ'ye yönelik Konya merkezli operasyonlarda gözaltına alınan "mahrem abiler", örgütün, sadakati yüksek ortaokul ve lise öğrencilerinin askeri okul sınavlarına girmesi için ailelerini ikna turuna çıktığını anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 17:52:00 -
FETÖ, o aileleri ikna turuna çıkmış

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik Konya merkezli operasyonlarda gözaltına alınan "mahrem abiler", örgütün, sadakati yüksek ortaokul ve lise öğrencilerinin askeri okul sınavlarına girmesi için ailelerini ikna turuna çıktığını anlattı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde bu yıl gözaltına alınıp İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde ifade veren ve örgüt içinde sözde "bölge talebe mesulü" olan A.A, Manisa'da üniversite okuduğu dönemde örgüte ait evlere gelen ortaokul çocuklarıyla ilgilendiğini beyan etti.

Bazı öğrencilerin kendisine gerçek isimlerini söylemediğini belirten A.A, ilgilendiği iki öğrenciyle ilgili bilgi vererek, "Bu kişilerin kod isimlerini 'Ali' ve 'Ömer' olarak hatırlıyorum. İki öğrenci de liselere geçiş sınavına hazırlanıyordu." ifadelerini kullandı.

İtirafçı A.A, bu süreçte evde bulunan bölge ortaokul mesulü M.K'nin, çocukları askeri okul sınavlarına girmeleri yönünde teşvik ettiğini anlattı.

Sadakatli öğrencilerin askeri okul tercih etmemesi durumunda aileleriyle görüşmeler yaptıklarını ve evlerini ziyaret ettiklerine dikkati çeken A.A, "Bu iki çocuğun da askeri okul istemediklerini söylediklerini hatırlıyorum. M.K'nin, bu öğrencilerin aileleriyle konuşarak askeri okul sınavlarına girmeleri için ikna çalışmaları yaptığını ancak bir sonuç alamadığını hatırlıyorum. Askeri okula girmeleri için çok uğraştı ancak çocuklar asker olmak istemedi." beyanında bulundu.

"Öğrencinin aile baskısıyla askeri okula gittiğini biliyorum"

Yine bu yıl gözaltına alınıp etkin pişmanlık yasasından faydalanarak itirafçı olan ve örgütün sözde "bölge talebe mesulü" olan A.H. de 2010 yılında Konya'da üniversite okuduğu dönemde evde kalan iki lise öğrencisinin askeri okul sınavını kazandığını ifade etti.

Bu öğrencilerin yapı içinde "doktor" olarak görev yapan "Metin" kod adlı M.Ç. ile görüşmeye geldiklerini belirten A.H, ifadesinde şunları kaydetti:

"Anladığım kadarıyla M.Ç. çocuklarla askeri okul süreciyle ilgili görüşmeler yapıyor ve askeri okulda uymaları gereken kurallardan bahsediyordu. Çocuklardan biri askeri okula gitmek istemiyordu. Bu sebeple M.Ç'nin birkaç kez bu çocuğun ailesiyle görüşmeye gittiğini hatırlıyorum. Bu görüşmelerde ikna çalışmaları yaparak ailesini askeri okula gitme yönünde ikna ettiler. Bu nedenle öğrencinin, ailesinin baskısıyla askeri okula gittiğini biliyorum."

 

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