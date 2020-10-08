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Gündem FETÖ militanları Kırgızistan’da boş durmadı
Gündem

FETÖ militanları Kırgızistan’da boş durmadı

Kırgızistan'daki FETÖ militanları ülkedeki seçimi boykot etmek için başlayan eylemlerde, eylemcilere kumanya dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:02:00 -
FETÖ militanları Kırgızistan’da boş durmadı

Kırgızistan’da gerçekleştirilen milletvekili seçimleri sonrası, 16 partinin katıldığı seçimlerde 12 parti yüzde 7’lik barajı aşamadı. Seçime katılımın yüzde 55 olduğu ülkede, 12 partinin taraftarları sokağa dökülerek protesto gösterilerine başladı. FETÖ’nün, Orta Asya’da en çok sızdığı ülkelerin başında gelen Kırgızistan’da, yaşanan kaosun içinde aktif olarak yer aldığı ortaya çıktı.

Başkent Bişkek’teki Ala-Too Meydanı’nda toplanan kalabalık Cumhurbaşkanlığı ve parlamentoyu işgal etti. Araçları yakan, binaları ateşe veren kalabalık belgeleri sokaklara saçtı. Meydana çadır kuran FETÖ’nün Kırgızistan’daki yapılanması Elim Barsınbı Fondu (Halk İçin Var mısın Vakfı) eylemcilerin ihtiyaçlarını karşıladı.

Kumanya dağıttı

Bişkek’teki Ala-Too Meydanı’nda vakıf tarafından kurulan çadıra su bidonları ve kumanyalar taşındı. Çadırda çay kazanları kuran FETÖ’cüler, kamu binalarını ve araçları yağmalayıp, yakan eylemcilere destek verdi. FETÖ’cülerin çadırları, eylemciler tarafından kullanıldı.

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