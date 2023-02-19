FETÖ medyasından Diyanet'e alçak iftira! Gerçekler ortaya çıktı

Son günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'na atılan iftiralara bir yenisi daha eklendi. FETÖ'nün yayın organı olan "samanyoluhaber" cuma hutbesinde bir imamın Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldığını iddia etti. Ancak gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı.

İmam dedikleri kişi fabrika personeli çıktı

İstanbul'da "Organize Sanayi Bölgesi"ndeki bir fabrikada çekilen görüntülerde "imam" denilen kişinin aslında bir din görevlisi olmadığı, fabrikada çalışan bir personel olduğu öğrenildi.

Diyanet'i itibarsızlaştırarak karalamaya çalışan FETÖ medyasının yalanı ortaya çıkarken "Bu video üzerinden Diyanet’e ve din görevlilerine hakaret edenler özür diler mi acaba" şeklinde yorumlar yapıldı.