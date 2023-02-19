FETÖ medyasından Diyanet'e alçak iftira! Gerçekler ortaya çıktı
Diyanet İşleri Başkanlığı'na atılan son iftira "bu kadar olmaz" dedirtti. FETÖ medyası tarafından servis edilen haberde cuma hutbesinde bir imamın Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldığı iddia edildi. Ancak habere konu olan kişinin Diyanet'e bağlı bir din görevlisi olmadığı kısa süre içinde ortaya çıktı.
Son günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'na atılan iftiralara bir yenisi daha eklendi. FETÖ'nün yayın organı olan "samanyoluhaber" cuma hutbesinde bir imamın Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldığını iddia etti. Ancak gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı.
İmam dedikleri kişi fabrika personeli çıktı
İstanbul'da "Organize Sanayi Bölgesi"ndeki bir fabrikada çekilen görüntülerde "imam" denilen kişinin aslında bir din görevlisi olmadığı, fabrikada çalışan bir personel olduğu öğrenildi.
Diyanet'i itibarsızlaştırarak karalamaya çalışan FETÖ medyasının yalanı ortaya çıkarken "Bu video üzerinden Diyanet’e ve din görevlilerine hakaret edenler özür diler mi acaba" şeklinde yorumlar yapıldı.