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Medya FETÖ kumpasının ipucu Ankara Adliyesi’ndeki dosyada! İşte şok eden ayrıntı
Medya

FETÖ kumpasının ipucu Ankara Adliyesi’ndeki dosyada! İşte şok eden ayrıntı

Yeniakit Publisher
2024-05-28 13:40:00 -
FETÖ kumpasının ipucu Ankara Adliyesi’ndeki dosyada! İşte şok eden ayrıntı

Nedim Şener, Ankara Adliyesi'ndeki bir dosya üzerinden FETÖ'nün yeni kumpas planlarını deşifre etti. Bu kumpasın siyaset, yargı ve güvenlik güçleri üzerindeki etkilerini ve devlet içindeki yansımalarını detaylı bir şekilde inceleyen Şener, Hürriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

Nedim Şener, Ankara Adliyesi'ndeki bir dosya üzerinden FETÖ'nün yeni kumpas planlarını deşifre etti. Bu kumpasın siyaset, yargı ve güvenlik güçleri üzerindeki etkilerini ve devlet içindeki yansımalarını detaylı bir şekilde inceleyen Şener, Hürriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Ankara’da yargıyı, emniyeti, siyaseti, bürokrasiyi kendisi gibi pisliğe bulamış Ayhan Bora Kaplan dosyası üzerinden Cumhur İttifakı üyeleri AK Parti ve MHP’ye kurulmak istenen 17/25 Aralık benzeri emniyet-yargı kumpası deşifre olunca FETÖ ve işbirlikçilerinin planı bozuldu.

Kimileri FETÖ’cülerin tam göbeğinde olduğu kumpasın üzerini bilerek ya da bilmeyerek ya da ‘mevzu büyümesin’ düşüncesiyle örtme gayretinde galiba...

7 Şubat 2012 MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın tutuklanması girişimi, 17/25 Aralık 2013 kumpasları, 15 Temmuz darbe girişimleri bize “unutulan her ihanetin tekrar ettiği” gerçeğini göstermedi mi?
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(...) Eğer yargı gerçeği ortaya çıkarmak isteniyorsa yalnızca müfettiş raporları ve sanıkların ifadelerine değil çok daha geniş bakılmalı. Hatta 7 Eylül 2023’te Ayhan Bora Kaplan’ın gözaltına alınmasıyla gelişen süreç ortaya konmalı. Filmleri aratmayacak biçimde gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan’ın Ankara Emniyet’inde nezarethanede değil de emniyet amirleri ile masa başında çay içmesinden başlanabilir.

Aynı şekilde suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan’ın 7 Eylül 2023 günü gözaltına alınması ve birkaç günlük gözaltı sonrası alınan ifadesinin 20 Eylül 2023 günü Ankara Emniyeti Narkotik Şube’de görevli Serkan Dinçer isimli polis memuru tarafından FETÖ’cü firari Cevheri Güven’e ortak kullandıkları e-posta üzerinden göndermesiyle devam edilebilir. (...)"

 

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